Воспитывающие детей работники по-прежнему увольняются по желанию работодателя. Они не имеют права на обещанные выплаты, потому что, пока сидят с детьми, получают выплаты из «Содры», которая должна компенсировать зарплату. Или потому, что на третий год ухода за ребенком вообще не получали доходов. Где же правда?

С этой проблемой столкнулась читательница DELFI Лина. Она прочитала в интернете, что выплата рассчитывается по средней зарплате. А средняя зарплата – по доходам за 12 месяцев до месяца увольнения работника. Она обратилась в «Содру» и рассказала свою ситуацию.

«Я работаю на одном рабочем месте с 2007 г. С августа 2015 г. нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 2 лет. Работодатель сообщил, что обратно на работу меня не возьмет, я буду уволена. Как рассчитать мои средние доходы, если я два года была в отпуске по уходу за ребенком?»

Ответ ее не обрадовал. Оказалось, что в средние доходы включаются застрахованные доходы на том рабочем месте, с которого работник уволен. Но в выплаты «Содры» не включаются в эти доходы. «Если в этот период у вас не было застрахованных доходов, то выплата за долгосрочную работу не будет выплачена», - такой ответ получила Лина.

«Где же справедливость? Если меня сразу после отпуска по уходу за ребенком увольняют, я не получу никакую выплату. Разве отпуск по уходу за ребенком – не уважительная причина? Почему не берется за основу указанная в трудовом договоре зарплата? Это еще раз доказывает, что правительство не до конца все обдумывает, принимая решения», - возмущалась женщина.

Эти вопросы были заданы Министерству социальной защиты и труда, но ее представители не ответили прямо. Заведующий Отделом социального страхования Вайдотас Калинаускас усомнился в том, что женщина была уволена на законных основаниях. Заведующая Отделом трудового права Вита Балюкявичене отметила, что с работниками, воспитывающими детей до 3 лет, трудовой договор не может быть расторгнут по инициативе работодателя, если нет вины работника.

«Поэтому трудовой договор с этой женщиной не мог быть расторгнут по статье 57 Трудового кодекса. Кроме того, работодатель должен обеспечить право работника вернуться после отпуска на то же или равнозначное рабочее место. В таком случае работник в течение месяца с момента, когда узнал о нарушении прав, имеет право обратиться в Комиссию по трудовым спорам», - сказала она.