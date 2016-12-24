После нового года за курение "травки" будет грозить тюрьма

Любители покурить марихуану после нового года рискуют попасть под уголовную ответственность и даже оказаться в тюрьме.

За употребление наркотиков больше не будут наказывать в административном порядке. С Нового года не останется действовавшего с советских времен Кодекса о нарушениях административного права.

Вместо него в силу вступит Кодекс административных нарушений, который не будет больше регулировать употребление наркотических веществ. Эти положения останутся только в Уголовном кодексе.

Согласно Уголовному кодексу, лица, которые незаконно производят, перерабатывают, приобретают, хранят и перенаправляют наркотики или психотропные вещества без цели их продать, будут наказываться штрафом или арестом или заключением до 2 лет.

От ответственности будут освобождаться только те лица, которые по собственному желанию обратились к медикам за помощью или собственноручно в государственные органы сдали наркотические или психотропные вещества.

До сего времени за употребление наркотиков можно было отделаться административным наказанием. Отныне такой возможности не будет, так как регулирование данного вопроса попадает в юрисдикцию Уголовного кодекса.

"Мне кажется, что это большая разница - быть наказанным в уголовном или административном порядке. Санкции Уголовного кодекса более строгие и предусматривают лишение свободы. Во всех странах Европы идут в более либеральном направлении, особенно если имеется дело с небольшим объемом психотропных веществ. А мы, вместо того, чтобы сконцентрироваться на реальной борьбе с распространением крупных партий наркотиков, наказываем мелких нарушителей в очень серьезном порядке", - не скрывает удивления член Сейма, либерал Аушрине Урбонайте.

Тем временем, заместитель председателя парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас говорит, что за курение самокрутки сразу в тюрьму никто сажать не будет.

"А если такие прецеденты появятся, то надо убрать наказание в виде ограничение свободы и оставить только штраф или общественные работы, чтобы можно было вернуться в административную ответственность", - считает политик.