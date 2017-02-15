После миллионного предложения в связи с актом о независимости – неудобная запись

15 февраля большой интерес вызвало известие о том, что концерн MG Baltic предлагает миллион евро за оригинал Акта о независимости Литвы. Однако вскоре появились предположения, что подобная идея была присвоена.

Компания Publicum 15 февраля распространила сообщение со словами президента концерна Дарюса Моцкуса:

"Если спустя 70 с лишним лет никому не удалось найти документ, представляющий огромную историческую ценность, есть лишь вероятные две версии – или никто серьезно не занимался поиском, или Акт пропал бесследно и найти его невозможно. Приближается 100-летие со дня подписания Акта о восстановлении независимости, мы хотим поставить в этой затянувшейся истории точку.

Я знаю, что есть не менее шести разных версий исчезновения документа и вариантов, где он может быть, поэтому очевидно, что успехом поиск может завершиться не только благодаря сведениям, но и благодаря сплочению помощников в поиске, инвестициям в подготовку и авантюризму. Предлагаемое вознаграждение, я думаю, отвечают уровню риска и возможным расходам на поиск".

В сообщении также сказано, что если документ будет найден, то концерн подарит его государству.

Однако вскоре глава компании Idea prima, консультант Паулюс Тамулёнис в Facebook разместил следующую запись:

"Ты один из самых богатых предпринимателей. Решаешь улучшить свой имидж по случаю 100-летия Литвы, просишь специалиста по коммуникации поделиться идеями, выбираешь наиболее подходящую и осуществляешь ее как свою вместе с другим агентством. Идея как бы и Твоя, ведь ты заплатил 6 евро за треску в белом соусе в ресторане Basiliko".

Большинству, кто подпишется под этим комментарием ясно, о чем идет речь, кто-то присвоил идею о премии за оригинал Акта о независимости.

Но сам автор этой записи, больше ничего комментировать не стал.

Президент MG Baltic Моцкус не отрицал, что встречался с Тамулёнисом и говорил об этой идее.

"Что я должен подтвердить, обедали ли мы? Да. Правда", – сказал DELFI предприниматель.

На вопрос, была ли во время обеда подана такая идея, он ответил:

"Сказал, у меня есть для тебя бесплатное предложение. И это бесплатное предложение спустя полгода, после долгих раздумий, воплотили в жизнь. <...>

Эти обстоятельства, знаете ли. Что это новая идея? О ней уже 70 лет говорят. Знаете, дай Бог реализовать такую идею. А тут, поднимать? Сколько есть таких, кто говорит. Историк об этом даже книгу написал. Этот поднятый вопрос, как тут сказать, странный или нет".

Директор Publicum Fcomm Вайдотас Вишняускас подтвердил DELFI, что идея о миллионе за Акт была не их.

"Нет, меня уже в FB кто-то спрашивал. Я сказал, что не наша. Содержание наше, механизм наш, инструменты, но сама идея – не наша", – прокомментировал он.

По закону об авторских правах, объектами авторских прав идеи не являются.