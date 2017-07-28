После ливня на склоне горы Гедиминаса зафиксирован разрыв грунта

В среду вечером в Вильнюсе прошел сильный ливень. Серьезного ущерба горе Гедиминаса он не принес, однако на юго-восточном склоне зафиксировали разрыв грунта, из-за которого верхний слой просел на 25 см.
В четверг утром вице-министр культуре Ренальдас Аугустинавичюс распорядился, чтобы в соответствии с установленным порядком начали осуществлять меры по ликвидации возможной опасности.
В настоящее время основные работы подходят к концу. Поскольку ущерб небольшой, 27 июля вечером работы планировали завершить.
После сильного ливня в среду большого ущерба удалось избежать, поскольку к нему готовились уже во вторник: газон, находящийся ближе к Верхнему замку, выложили защитной пленкой, из места проведения археологических раскопок постоянно откачивали воду. Так снизили возможность попадания дождевой воды в глубинные слои горы.