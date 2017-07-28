После сильного ливня в среду большого ущерба удалось избежать, поскольку к нему готовились уже во вторник: газон, находящийся ближе к Верхнему замку, выложили защитной пленкой, из места проведения археологических раскопок постоянно откачивали воду. Так снизили возможность попадания дождевой воды в глубинные слои горы.

В четверг утром вице-министр культуре Ренальдас Аугустинавичюс распорядился, чтобы в соответствии с установленным порядком начали осуществлять меры по ликвидации возможной опасности.

В среду вечером в Вильнюсе прошел сильный ливень. Серьезного ущерба горе Гедиминаса он не принес, однако на юго-восточном склоне зафиксировали разрыв грунта, из-за которого верхний слой просел на 25 см.

После ливня на склоне горы Гедиминаса зафиксирован разрыв грунта В среду вечером в Вильнюсе прошел сильный ливень. Серьезного ущерба горе Гедиминаса он не принес, однако на юго-восточном склоне зафиксировали разрыв грунта, из-за которого верхний слой просел на 25 см.

Постбалтика . История одной травмы Делфи продолжает публиковать серию материалов российского журналиста Владислава Моисеева и литовского фотографа Артураса Морозоваса.

Новые данные: кто в Литве может считать себя средним классом Каждый житель Литвы, получающий примерно 13 евро в день или 383 евро в месяц, может считать себя представителем среднего класса. Такой точки отсчета предлагает придерживаться министр финансов страны Вилюс Шапока, но с ним согласны не все.

Погода: в Литве будет как в тропиках В конце недели сохранится теплая погода, в большинстве районов страны местами пройдет дождь. С воскресенья станет еще теплее, а в начале следующей недели в Литве будет очень душно, температура достигнет примерно 30 градусов. Тем не менее дождевые и грозовые облака уйдут лишь во второй половине недели.