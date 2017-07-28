После ливня на склоне горы Гедиминаса зафиксирован разрыв грунта

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ELTA
пятница, 28 июля 2017 г. 09:12
В среду вечером в Вильнюсе прошел сильный ливень. Серьезного ущерба горе Гедиминаса он не принес, однако на юго-восточном склоне зафиксировали разрыв грунта, из-за которого верхний слой просел на 25 см.
© DELFI / Karolina Pansevič

В четверг утром вице-министр культуре Ренальдас Аугустинавичюс распорядился, чтобы в соответствии с установленным порядком начали осуществлять меры по ликвидации возможной опасности.

В настоящее время основные работы подходят к концу. Поскольку ущерб небольшой, 27 июля вечером работы планировали завершить.

После сильного ливня в среду большого ущерба удалось избежать, поскольку к нему готовились уже во вторник: газон, находящийся ближе к Верхнему замку, выложили защитной пленкой, из места проведения археологических раскопок постоянно откачивали воду. Так снизили возможность попадания дождевой воды в глубинные слои горы.

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После ливня на склоне горы Гедиминаса зафиксирован разрыв грунта (9)

После ливня на склоне горы Гедиминаса зафиксирован разрыв грунта
В среду вечером в Вильнюсе прошел сильный ливень. Серьезного ущерба горе Гедиминаса он не принес, однако на юго-восточном склоне зафиксировали разрыв грунта, из-за которого верхний слой просел на 25 см.

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