После куриного цеха в Англии - бизнес в бывшей колхозной конторе в Литве

Разве что соскучившиеся по советской экзотике сегодня могут завидовать молодому фермеру Дарюсу Пундзюсу, который проживает в бывшей с колхозной конторе в Расейняйском районе, пишет Kaimo laikraštis.

Обыкновенный деревянный домик, вокруг которого даже забора не было, в свое время купил дед Ларюса, а после его смерти бабушка подарила внуку.

Сейчас это здание нужно приспособить для новой жизни, потому что и жить, и вести хозяйство придется именно здесь.

"Здесь в царские времена, пока еще не было деревни, построили Леховский двор. А ещё позже на этой же самой земле появилось здание колхозной конторы Юлюса Янониса", - рассказывает фермер.

Дарюс уже давно мечтал заняться сельским хозяйством, однако не было у него ни сельскохозяйственной техники, ни счёта в банке.

Dariaus Pundziaus ūkis © Autoriaus archyvas

В 2004 году, как только для Литвы открылись двери Европейского Союза, он уехал в Англию на заработки и 6 лет потел в курином цехе.

"Ещё до отъезда за границу у меня была идея выращивать в Литве овец, - вспоминает Дарюс. - И когда в Шотландии насмотрелся на них, эта мысль еще более окрепла. Так что, вернувшись в Литву, в 2010 году я купил 3 овцы и барана - с этого и началось моё фермерство. А теперь уже неплохая отара - 66 овец".

Он сейчас расширяет экологическое хозяйство для овец - выращивают свеклу и овес. Рядом с домом у него два гектара луга, чуть поодаль - еще 4 гектара обрабатываемой земли. Других животных у Дарюса нет.

"В хозяйстве моей жены Лины 8 куриц. Кроме того, в нашем общем хозяйстве большая собака Вилкис и кот Метис", - шутит Дарюс.

Он признается, что в эти времена из-за решений властей всё ещё возникают различные проблемы. Одна из них - это подсчет овец в неправильное время года.

"Когда в июне овец считают специалисты Национального агентства платежей, их бывает много. Например, 60, но я молодняк, который вырастает за лето, до зимы продаю. И их остается очень мало, а представитель агентства ежегодно мне выписывают предупреждение, что не хватит корма. Тогда я ей пишу ответ, что зимой у меня овец будет меньше и что корма точно хватит. Да они тоже беспокоится о том, чтобы у животных был корм", - рассказывает фермер.

По его словам, расширять хозяйство нет возможности, так как нет свободной земли, которую можно было бы взять в аренду: соседи всё раскупили и распродали.

На вопрос о том, можно ли нормально прожить имея небольшое хозяйство и семью из 4 человек, в которой подрастают две дочки, собеседник ответил, что у него есть постоянный доход - работает менеджером в магазине.