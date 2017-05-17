После концерта у парламента терпение Карбаускиса лопнуло

"Габриэлюс Ландсбергис или лжет, или не знаком со своей фракцией.

В эти дни говорят, что фракция ЛСКЗ - радикалы, предлагающие "драконовские" методы борьбы с неконтролируемым употреблением алкоголя. На вчерашнем концерте у здания парламента некий Габриэлюс Ландсбергис возмутился этим и сказал, что такие предложения не поддержит.

Только напомню, что в то же время в парламенте представитель ВОЗ представил обзор ситуации в Литве, согласно которому – жители Литвы алкоголя употребляют БОЛЬШЕ ВСЕХ в мире! Это явный показатель, что если ничего не предпринять, будет только хуже.

Хочется спросить: Союз отечества - принципиальная и ответственная оппозиционная партия или оппортунизм берет верх и она публично противоречит своим же предложениям?

После истории в Савечай – 8 января 2016 года – на пресс-конференции Ландсбергис сказал: "[..] СО-ХДЛ предлагает последовательные шаги в деле снижения масштабов употребления алкоголя и вызванных им последствий. Предлагаем полностью запретить рекламу алкоголя; повысить акциз и связать его с ростом зарплат; ужесточить штрафы за нелегальную торговлю алкоголем; сделать так, чтобы алкоголь продавали только в специализированных магазинах, кафе, ресторанах и барах [..]".

Одна небольшая деталь: 25 депутатов СО-ХДЛ прошлого созыва представили поправки к закону о контроле над алкоголем. Они предложили:

- Полностью запретить рекламу алкоголя в СМИ и общественных местах;

- Запретить употребление алкоголя лицам младше 20 лет;

- Не впускать в специализированные магазины лиц младше 20 лет;

- Не разрешать продавать алкоголь с 20 до 10 ч в рабочие дни и по субботам, а в воскресенье с 15 ч.;

- Специализированные магазины могут находиться на расстоянии как минимум 100 м от жилых домов, воспитательных, оздоровительных учреждений и детских домов.

Кроме того, те же консерваторы предлагали открыть специализированные магазины, в которых над прилавком была бы система видеосъемки для наблюдения за покупателями (записи должны были бы храниться не меньше 180 дней).

Кто-то из депутатов отозвал эти предложения? Нет. Зато некоторые из них уже не хотят признать, что сами предложили то, за что сейчас ругают ЛСКЗ".

Ландсбергис: может, уже пора обращаться к специалистам

"Это манипулирование словами. Он пытается обманывать общество, как обманывал музыкантов и других, прося подписаться под этим проектом", – отреагировал на слова Карбаускиса Ландсбергис.

По его словам, одно тело - закон о сокращении времени торговли алкоголем – это консерваторы поддерживают. "Однако совсем другое - запрет на продажу алкоголя в уличных кафе и во время концертов. За такое СО-ХДЛ никогда не высказывался, поэтому нужно быть честным, но, видно, у уважаемого Карбаускиса такого врожденного качества нет", – сказал лидер консерваторов.

Ландсбергис сказал, что предложит перенести обсуждение поправок к закону о контроле над алкоголем и все начать сначала. "Сейчас уже всю идею испоганили, почти невозможно отделить, кто и за что выступает", – сказал политик.

Он напомнил, что во время предвыборных дебатов Карбаускис обещал не только специализированные, но и государственную сеть алкогольных магазинов, но сейчас об этой идее в парламенте не говорят.

"Мне сложно сказать, что у них в голове, может, уже надо обращаться за помощью к специалистам, которые объяснят ход мыслей правящих", – сказал лидер консерваторов.