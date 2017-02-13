После истории Килдишене – скачок рейтингов

Рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых(ЛСКЗ) за месяц снизился на 4,2%, однако рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса за это же время вырос на 11,3%.

Такие данные показал опрос, проведенный Spinter tyrimai по заказу портала DELFI. Опрос состоялся 17-25 января.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис сказал, что рейтинг ЛСКЗ после выборов естественным образом снижается, несмотря на то, то "медовый месяц" - время доверия победившей партии - еще продолжается.

По словам политолога, литовское общество обычно с недоверием относится к партиям, поэтому рейтинг ЛСКЗ, превышающий 30% удивлял. Сейчас он приближается к естественному показателю.

На вопрос, мог ли рейтинг партии снизится после истории Греты Килдишене, он сказал, что выяснить точные причины снижения рейтинга невозможно. "Но их рейтинг все равно очень высокий, отрыв от второго места огромен", - сказал Ястрамскис.

Чем объяснить популярность Сквернялиса? Ястрамскис напомнил, что этот политик был популярен и перед выборами и своим капиталом поддержал ЛСКЗ. Кроме того, политик, занимающий пост премьер-министра, естественным образом становится одним из самых популярных, особенно в начале срока полномочий.

Специалист по связям с общественностью Ариюс Катаускас отметил, что Сквернялис был популярен даже тогда, когда был министром внутренних дел в правительстве Альгирдаса Буткявичюса.

Собеседник сказал, что Сквернялису на руку и сложившаяся ситуация: в Литве не хватает лидеров, поэтому новый премьер-министр с хорошим чувством юмора и отличным пониманием, когда и что можно говорить, становится звездой.

"У него почти нет конкурентов", - сказал Катаускас.

На вопрос о влиянии истории Килдишене, он подчеркнул, что в этой истории Сквернялис отлично вылавировал: высказывал свое мнение тогда, когда это было нужно, и в той мере, в какой нужно.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то за "крестьян" проголосовали бы 26,5% респондентов. Их популярность за месяц снизилась на 4,2% (30,7%).

На втором месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы. Но за эту партию голосовало бы всего 13,4% участников опроса (в декабре было на 1,4% меньше).

На третьем месте - социал-демократы, за них готовы голосовать 10,2% участников опроса (на 1,3% больше, чем в декабре).

Далее следует Движение либералов - 6,1%. Остальные партии 5% барьер не преодолели бы.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

В числе самых популярных премьеров - Сквернялис. Его рейтинг растет, как на дрожжах. 39,9% участников опроса считают, что он лучше всего подходит на должность премьер-министра.

Вторым, кого жители хотели бы видеть на посту премьер-министра, по результатам рейтинга, является лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, но такое мнение высказали 7,8% участников опроса.

5% считают, что пост премьера мог бы занять Буткявичюс. 3,8% высказались в пользу лидера ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса. Далее следует кандидатура мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса - 4,2%, советника президента банка SEB Гитанаса Науседы – 3,5%, европарламентария Роландаса Паксаса – 2,9%, депутата Андрюса Кубилюса – 2,3%, европарламентария Антанаса Гуоги – 2,2%, европарламентария Вилии Блинкявичюте - 1,9%.