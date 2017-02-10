После фотоскандала: в Литве очень много красивых мест

Биологическое разнообразие в Литве велико и богато. Кроме того, сменяющиеся времена года изменяют и обогащают пейзажи.

После того как разразился скандал в связи с тем, что в презентации Литвы Real is beautiful были задействованы фотографии зарубежных агентств с нелитовскими пейзажами, прошлась волна критики.

Литва богата красивыми озерами, реками, растениями и животными. Подтверждение тому - снимки DELFI, на которых запечатлена природа, растительный и животный мир нашей страны.