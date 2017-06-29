После дождя в Анатакальнисе произошла серьезная авария

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 июня 2017 г. 11:30
29 июня утром в Вильнюсе прошел сильный ливень, который не только затапливал автомобили, но и привел к образованию провала на ул. П.Вилейшё, на Антакальнисе.
© DELFI / Andrius Ufartas

Самая серьезная авария произошла на ул. П.Вилейшё, где ливень подмыл песок, и образовался провал. "Рабочие Grindа локализуют аварию, укрепляют место провала гравием", – сказала DELFI специалист компании Довиле Лисаускайте.

Водителям рекомендуют объезжать эту улицу.

"Провал большой, около 50 м куб. По улице хоть и с трудом, но проехать можно. Если водители могут, им лучше объезжать эту улицу, мы рекомендуем делать это, поскольку машины мешают работам по локализации аварийной ситуации", - сказала Лисаускайте.

По данным Grindа, система дождевой канализации не справляется с выпавшим количеством осадков, поэтому вода затопила некоторые улицы, дворы и подвалы.

В разных местах города зафиксировано больше 50 инцидентов; сейчас работают над их устранением (около 20 уже локализованы). Сегодня в Вильнюсе затоплены улицы Гележинё Вилко, Укмергес, Западная объездная дорога. Из-за устаревшей системы дождевой канализации такое в Вильнюсе происходит во время каждого серьезного ливня.

Первые сообщения об аварийных ситуациях поступили уже утром, после первого ливня. Работают 10 экипажей.

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