После дня весеннего равноденствия в Литву придет тепло

Похоже, что на этой неделе весна все же придет в Литву твердыми шагами. После дня весеннего равноденствия дни станут не только длиннее, но и теплее. Несмотря на то, что в небе будут часто появляться дождевые облака, станет теплее. В конце недели воздух прогреется до 13–15 градусов.

В понедельник без особых перемен. Ночью ожидаются небольшие заморозки, гололед. Местами туман. Днем небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность, будет –2–1 градус. Днем облачность увеличится, пойдет дождь. Воздух прогреется до 7–8 градусов. В Шяуляй в первой половине дня –2 градуса. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 6 градусов. На взморье небольшой дождь. Ночью –1–0 градусов, днем 6 градусов тепла.

Во вторник станет теплее, но ожидаются обильные осадки. В Вильнюсе и Каунасе облачно и дождь. Ночью и утром 3, днем 9–10 градусов тепла. В Шяуляй сильные осадки ожидаются в первой половине дня. Ночью и утром 2–4, днем 7–8 градусов. На взморье сильный ветер. Ночью и утром сильный дождь, температура от 5 градусов тепла. Днем ожидаются прояснения, будет 6 градусов тепла.

В среду осадков будет меньше, станет больше прояснений. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью и утром 5–6, днем около 8–10 градусов. В Шяуляй ночью небольшой дождь, утром облака рассеются. Будет 3–4 градуса. Днем будет солнечно, температура поднимется до 8 градусов. На взморье 5–6 градусов, небо будет ясным.

В четверг придут дождевые облака. Ночью во многих районах похолодает, будет скользко. В Вильнюсе и Каунасе –1 градус. Утром до 3, днем 10 градусов тепла. Вечером дождь. В Шяуляй в первой половине дня –2, днем солнце скроется за тучами, будет 9 градусов. Во второй половине дня ожидаются осадки. На взморье будет пасмурно. Ночью и утром 1–3, днем 6–8 градусов тепла.

В пятницу местами станет теплее, но пойдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, небольшой дождь. Ночью и утром 6–8, днем 12–14 градусов. В Шяуляй облачно. В первой половине дня 5, днем 10–12 градусов выше нуля. На взморье небольшие прояснения, а вечером возможен дождь. Ночью и утром 5, днем 9–10 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу подует холодный северо-западный ветер, станет немного прохладнее. В воскресенье небо будет ясным, станет тепло.