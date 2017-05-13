После Brexit: куда угодно, только не в Литву

ru.DELFI.lt
суббота, 13 мая 2017 г. 16:46
После референдума в Великобритании, когда страна высказалась за выход из Европейского союза, литовцы несмело начали поговаривать о том, что это политическое событие ещё больше отдалит их от Литвы, пишет Tiesa.com.
© Sputnik / Scanpix

Спустя 10 месяцев после этого события, стало ясно, что это не просто слова: всё больше жителей Литвы отказываются от гражданства Литвы в надежде обрести дом за границей.

"Что-нибудь придумаем, если будет надо, уедем куда угодно, но только не в Литву", - так говорят многие литовцы, проживающие в Великобритании.

Когда гражданин Литвы приобретает гражданство другой страны, он в тот же момент утрачивает все права и обязанности гражданина Литвы. А гражданства он лишается приказом министра внутренних дел.

По этой причине в 2015 году гражданство Литвы утратили, отдав предпочтение паспорту Объединённого Королевства, 58 человек, а в 2016 году - уже 102.

"Результаты мы подсчитываем в конце года, поэтому сложно сказать, сколько людей по этой причине утратят гражданство Литвы в 2017 году", - говорит представитель департамента миграции Йовита Кузьмицкене. - Однако тенденция налицо: увеличилось число не только отказавшихся от гражданства, но и запросы делаются все чаще. Люди интересуются, что произойдёт, если они примут гражданство другой страны - интересуются самим процессом".

По словам специалиста, есть еще одна категория людей - это неопределившиеся. Они ждут, когда завершится дискуссия о двойном гражданстве.

"По данным нам известных исследований, всего 7% эмигрантов Великобритании думают о возвращении в Литву, а 21% подумывает об изменении страны, онако среди возможных направлений Литвы нет", - говорит член Сейма Гуода Бурокене.

По ее словам, принимать меры нужно было сразу после Brexit. "А сейчас мы потеряли год и потеряли еще больше людей", - сказала она.

В марте этого года в Великобритании Литовский клуб лондонского Сити провел опрос, в рамках которого авторы опроса интересовались влиянием Brexit на проживающих в Великобритании граждан Литвы.

Опрос проводился в интернете, его результаты впервые были представлены 1 апреля на организованной в Брюсселе дискуссии «Влияние Brexit на граждан Литвы в Объединенном Королевстве».

В общей сложности на вопросы ответили 1157 респондентов. 30% из них проживает в столице Великобритании Лондоне, другие — в провинции.

Серьезно о возвращении на родину думают лишь 7% опрошенных литовских эмигрантов, проживающих в Великобритании. Еще 21% утверждают, что, более вероятно, они уедут в другую страну ЕС, а не в Литву.

Более половины респондентов (55%) говорят, что существует вероятность того, что Brexit будет побуждать их добиваться британского гражданства, даже если это будет означать утрату литовского гражданства.

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