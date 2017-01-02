Понедельник – последний теплый день, грядут холода

"Понедельник – последний теплый день", – сказала DELFI заведующая отделом метрологических прогнозов Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене, отвечая на вопрос о прогнозах на ближайшие дни.

По ее словам, со вторника станет холодать, будет больше осадков, а с четверга по субботу ожидается очень холодная погода. По прогнозам, местами температура опустится до -25 градусов.

"Даже в ближайшую ночь местами выпадем много снега. Температура – 1-6 градусов ниже нуля. Только на взморье – несколько градусов тепла. Днем на большей части территории Литвы температура будет отрицательной, только на западе, на взморье 2-4 градусов тепла", – информировала Ралене.

По ее словам, с 5 января усилится ветер, поэтому ожидается метель, вьюга, сильно похолодает.

"В четверг ощутим сильное похолодание, погода изменится. Ночью будет – 9-14, местами до 17 градусов ниже нуля. И днем теплее практически не станет, может, на несколько градусов, не больше. Днем ожидается до 8-13 градусов, на востоке – до 15-16 градусов ниже нуля", – сказала собеседница.

Вздохнуть свободнее не сможем и в пятницу – снега будет меньше, но мороз усилится. Прогнозируют, что температура снизится до 17-22 градусов мороза.

"Только в западных районах, в западной части Жемайтии будет 12-16 градусов ниже нуля. Днем тоже будет холодно – 11-16 градусов мороза, на море – -8-10 градусов", – сказала она.

По словам Ралене, не порадует и суббота. Ветер в этот день стихнет, но мороз по-прежнему будет сильным.

"На большей части территории страны в субботу ночью будет 20-25 градусов мороза. В Западной Жемайтии – 17-19 градусов. Днем уже будет теплее", – успокоила собеседница.

Теплее станет только в воскресенье. По словам Ралене, в воскресенье утром морозы уже должны отступить.

"В воскресенье днем температура уже будет разной. В западной части страны – около нуля. На взморье – до 2-3 градусов тепла. На востоке страны по-прежнему будет холодно – 5-10 градусов ниже нуля", – сказала она.

По словам Ралене, передышка не будет долгой, в Литве установится зимняя погода.

"В воскресенье-понедельник в западные районы придет теплая погода, но в восточных районах останется зима. Как начнется, так и продлится. Будет и снег, и метель. Придет стужа, этой зимой еще подобных холодов не было", – согласилась Ралене.

Между тем заведующий отделом климатологии Донатас Валюкас напомнил, что и в прошлом году январь был достаточно холодным, температура неоднократно опускалась ниже 20 градусов.

"Могут быть неожиданности, но пока, кажется, январь не будет холоднее, чем в прошлом году", – уверял он.

Однако декабрь, по словам Валюкаса, был необычно теплым.