Получившая работу женщина была ошарашена: Биржа труда потребовала вернуть пособие

"Хочу предать огласке мою историю, чтобы не пострадали другие люди". Такими словами свой рассказ начала 38-летняя жительница Алитуса Инга Белецкене, пишет alytusplius.lt.

В январе этого года Биржа труда потребовала, чтобы женщина вернула выплаченное ей в прошлом году пособие по безработице – 1500 евро.

История началась в марте 2016 года, когда Белецкене зарегистрировалась на Бирже труда. В то время она не работала и училась в Алитусской школе искусства. Она заверила, что информировала об этом служащих Биржи труда и предложила даже сделать копии всех документов.

Однако консультант отказалась делать копии, заверила, что вся информация есть в базе данных, а если чего-то не хватит, то она напишет.

Белецкене получила статус безработной, ей стали выплачивать пособие.

Спустя 9 месяцев, в январе этого года, Белецкене устроилась на работу в каунасскую компанию. Она сообщила об этом на Биржу труда и получила следующее известие: женщина должна вернуть все выплаченные ей за это время деньги, поскольку ей пособие не полагалось.

"Мне объяснили, что мне не полагалось пособие, поскольку я тогда училась. Но ведь я приехала на встречу с консультантом со всеми документами и просила, чтобы она сделала копии. Этого не сделали, а потом выяснилось, что из-за отсутствия копий и возникли проблемы. Почему по вине служащей БТ я теперь должна возвращать деньги – около 1500 евро?", - возмущалась Белецкене.

Глава Алитусской БТ Регимантас Мачюлис сказал, что каждый человек, регистрирующийся на БТ долже предоставить документы и верные данные.

"Представляя документы, он своей подписью подтверждает, что информация верна. Кроме того, каждому выдается памятка со всей необходимой информацией", - сказал Мачюлис.

Так было до конца прошлого года - БТ руководствовалась документами, которые ей предоставлял человек. "Иными словами, это было на совести людей", - признал глава Алитусской БТ.

По его словам, было случаи, когда люди намеренно скрывали информацию, чтобы получить пособие. Пособие платят только тем, кто не работает и не учится.

Но с конца прошлого года ситуация изменилась - Алитусская БТ получила доступ к новому реестру, в котором видна информация о клиентах, можно узнать - учатся они или нет.

"Когда появилась такая возможность, стало выясняться, что некоторые люди представили неверную информацию. В каждом случае мы проверяем информацию индивидуально, но в масштабе всей страны было решено решать проблему в пользу людей - не требовать вернуть выплаченные им деньги, поскольку не было возможности оперативно проверить информацию, предоставленную людьми", - сказал Мачюлис.

В таком случая Белецкене не придется возвращать полученное пособие, а вся неприятная ситуация останется лишь в истории.