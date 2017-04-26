Подробности - в дискуссии с создателями резонансного спектакля #rodina на сцене Русского драмтеатра.

"Получилась модель государства": как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали

В Литву прибыло ещё 14 беженцев из Сирии В Литву по Программе перемещения беженцев ЕС на этой неделе прибыло ещё 14 беженцев из Сирии, сообщает Департамент миграции страны.

"Получилась модель государства": как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали Что для меня родина, где мой дом? Кем я себя считаю - русским, литовцем, американцем, азербайджанцем? Пойду ли я защищать родину? Как меня воспринимают в Литве? Почему ответы на эти и другие острые вопросы ищут актеры Русского драматического театра вместе с режиссером из Латвии Георгием Сурковым. И главное - нашли ли они ответ?

В рейтинге свободы СМИ Литва заняла 36-е место Организация "Репортёры без границ" в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместил Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде.

В Панеряй состоится Марш живых В среду, 26 апреля, в Вильнюсе, около Панеряйского мемориала состоится Марш живых, посвященная памяти жертв Холокоста.