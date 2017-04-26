"Получилась модель государства": как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали

Что для меня родина, где мой дом? Кем я себя считаю - русским, литовцем, американцем, азербайджанцем? Пойду ли я защищать родину? Как меня воспринимают в Литве? Почему ответы на эти и другие острые вопросы ищут актеры Русского драматического театра вместе с режиссером из Латвии Георгием Сурковым. И главное - нашли ли они ответ?
Подробности - в дискуссии с создателями резонансного спектакля #rodina на сцене Русского драмтеатра.
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Что для меня родина, где мой дом? Кем я себя считаю - русским, литовцем, американцем, азербайджанцем? Пойду ли я защищать родину? Как меня воспринимают в Литве? Почему ответы на эти и другие острые вопросы ищут актеры Русского драматического театра вместе с режиссером из Латвии Георгием Сурковым. И главное - нашли ли они ответ?
Серьезно о возвращении на родину думают лишь 7% опрошенных литовцев Великобритании. Результаты опроса удивили не только авторов опроса, но и членов Сейма, где были представлены результаты исследования, пишет Tiesa.com.