"Получилась модель государства": как актеры из Литвы с режиссером из Латвии родину искали

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ru.DELFI.lt
среда, 26 апреля 2017 г. 11:13
Что для меня родина, где мой дом? Кем я себя считаю - русским, литовцем, американцем, азербайджанцем? Пойду ли я защищать родину? Как меня воспринимают в Литве? Почему ответы на эти и другие острые вопросы ищут актеры Русского драматического театра вместе с режиссером из Латвии Георгием Сурковым. И главное - нашли ли они ответ?

Подробности - в дискуссии с создателями резонансного спектакля #rodina на сцене Русского драмтеатра.

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