Польские истребители впервые поднимались на перехват российского самолета

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BNS
четверг, 18 мая 2017 г. 17:21
Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии польские истребители впервые поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский военный борт, летевший над Балтикой.
© Reuters/Scanpix

Четыре польских истребителя F-16 несут дежурство на Авиабазе в Шяуляй.

По словам представителя Объединенного штаба ВС Литвы, капитала Томаса Пакальнишкиса, два из них на этой неделе поднимались в воздух на перехват летевшего над Балтийским морем российского самолета-разведчика "Ил-20".

"15 мая был обнаружен летевший с материковой части России в Калининградскую область объект. Были подняты два истребителя F-16 и распознан "Ил-20", - сказал офицер в четверг BNS.

"Это был первый полет осуществляющих с мая миссию воздушной полиции НАТО поляков с целью сопровождения российского военного самолета", - добавил он.

Т. Пакальнишкис сказал, что у летевшего в международном воздушном пространстве российского самолета был отключен транспондер.

Военнослужащие ВВС Польши седьмой раз участвуют в натовской миссии воздушной полиции в странах Балтии. Для их поддержки Испания разместила четыре истребителя в Эстонии.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, после того, как Литва, Латвия и Эстония вступили в Альянс. Три года назад миссия была усилена дополнительными истребителями в ответ на аннексию Россией Крыма.

BNS
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