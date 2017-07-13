Польские геологи: Гора Гедиминаса пропускает воду больше, чем предполагалось

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BNS
четверг, 13 июля 2017 г. 13:41
Геологи из Польши, исследовавшие разрушающуюся Гору Гедиминаса, установили, что структура холма иная, чем считалось до сих пор, и она больше пропускает воду, которая является фактором ускорения формирования оползней.
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель польской делегации Войцех Брохвич-Левинский рассказал BNS , что находящийся на вершине Горы Гедиминаса слой глины не удерживает воду - в нем много мест, которые ее пропускают.

"Вода проникает через поверхность вглубь горы и это ускоряет формирование оползней", - сказал он.

Он также подчеркнул, что вода ускоряет оползни, а причин их возникновения много, и в каждом отдельном случае она может быть новой.

BNS
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