Политолог: в Литве еще нет настоящей элиты

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 08:30
Понятие элита в Литве оценивается неоднозначно потому, что у нас, вероятно, нет настоящей элиты, считает политолог профессор Гедиминас Виткус. "А нет ее наверное не потому, что не хотим, а по ряду объективных причин. Я назвал бы Литву такой страной, где элиту постоянно уничтожали. С конца XVIII в., когда после восстаний уничтожалась вся элита", – сказал Виткус в интервью LRT.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Юрист, профессор Эгидиюс Курис считает, что элита не разделяет общество, а заставляет подтянуться другие слои.

Такой предмет как политология в Вильнюсском университете преподают 25 лет, достигли ли его создатели своих целей, ясна ли обществу функция политолога, этому была посвящена радиопередача на LRT RADIJO "Студия актуальных вопросов на LRT". В дискуссии участвовали основатели и руководители Института международных отношений и политических наук при ВУ: Курис, Виткус и профессор Рамунас Вилпишаускас.

Миссия института – воспитывать для Литвы и мира творческую элиту, сказал нынешний глава института Вилпишаускас, отметив, что для выполнения этой миссии был подготовлен стратегический план.

"(...) Значимо каждое слово. "Творческая" - значит не пассивно наблюдающая, а интеллектуальная, понимающая, работающая, использующая свои способности и знания для решения актуальных для общества проблем. Элита, по нашему мнению, очень важная часть общества. Мы ее осознаем не как людей, занимающих определенные позиции, хотя позиции, особенно у власти, дают больше возможностей к воздействию на жизнь общества, для нас лита - действующие люди. (...) это действующий человек, но не только ради своего благосостояния, но и для благосостояния общества", – сказал Вилпишаускас.

Первый директор института, судья ЕСПЧ Курис считает такую миссию целесообразной.

"Другой момент, что наше общество часто все делает карикатурным и вульгарным. В обществе, которое ругает все, что ему не нравится, часто нет настоящей элиты. Я имею в виду творческую элиту. Если рассматривать старые теории элиты, то элита есть и среди воров. Но мне кажется, нам нужна творческая элита, ее наличие не разделяет общество, а заставляет подтянуться другие слои", – убежден профессор.

Виткус согласен с тем, что в Литве еще нет настоящей элиты.

"А нет ее наверное не потому, что не хотим, а по ряду объективных причин. Я назвал бы Литву такой страной, где элиту постоянно уничтожали. С конца XVIII в., когда после восстаний уничтожалась вся элита. Генофонд элиты в государстве значительно пострадал", – заметил Виткус.

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