Он также отметил, что необходима комплексная стратегия по борьбе с исходящей от России дезинформацией, и в этом смысле радио должно быть лишь частью общего плана действий.

В Литве на следующей неделе начнёт функционировать новый передатчик, предназначенный для вещания на Россию и ряд других стран. Финансируемое конгрессом США радиостанция "Радио Свобода" будет вещать на русском и белорусском языках.

По мнению Н.Малюкявичюса, происходящие в нашем регионе процессы наводят на мысли о "холодной войне-2", однако аналогии не всегда соответствуют действительности, поскольку нынешние условия информационного противостояния отличаются от того, что происходило в двадцатом веке. При этом политолог полагает, что регион укрепляется не только в военном, но и информационном плане.

"Сам процесс иллюстрирует и многое говорит о "холодной войне — 2", отсылает к аналогии. Берлинская стена разделяла Западную и Восточную Германию, конфронтация была военной, но в то же время и информационной. Там стояли башни ретрансляции с одной стороны, с другой стороны — глушилки сигналов. Поэтому для меня сам процесс является очень хорошей иллюстрацией: наш восточноевропейский фланг Запада укрепляется и в военном плане, и в смысле информационных и коммуникационных мощностей", - сказал он DELFI.

Н.Малюкявичюс указывает, что в годы холодной войны пространство на Востоке было закрыто и полностью монополизировано единственным государственным источником информации. Этим было обусловлен интерес к западным радиостанциям в СССР.

"Понятно, что любая альтернатива — радио, самиздат, интриговала и была интересной, находила свою аудиторию. Сейчас мы имеем дело с вызовом совершенно иного характера. Специфика управления информационным пространством в России или Беларуси основана на сложных методах. Это не только государственная, жесткая монополия на информационный канал. При управлении информационным пространством используют привлекательность телевизионного формата (сериалы, концерты). Все это делается согласно принципам западного медиа-рынка", - продолжает аналитик.

По его словам, в такой ситуации наличие альтернативы, например, "Радио Свобода", не изменит сложившуюся ситуацию: "В данном случае одно лишь существование альтернативы не изменит статус кво, я имею в виду ретранслятор, который посылает альтернативную информацию в это пространство".

Поэтому, считает политолог, ситуация больше указывает на "концентрацию информационной политики в регионе и попытки как-то бороться с дезинформацией".

"Конечно, радио — должно быть лишь частью комплексной стратегии. Но такая стратегия до сих не декларировалась. Как например, при Трумэне, когда аккумулировались бюджеты, человеческие и технические ресурсы, создавалась вся система борьбы с тогдашней коммунистической идеологией и пропагандой", - напоминает Н.Малюкявичюс.

В наше время страны Балтии и Запад в целом сталкиваются в иными вызовами - дезинформацией и фейковыми новостями: "В этом смысле, это (установка более мощного рестранслятора - DELFI) очень важный шаг, но явно недостаточный", - добавляет он.

Н.Малюкявичюс напомнил о временах госсекретаря США Хиллари Клинтон, когда вообще "экономили средства с надеждой и иллюзией, что эти инструменты больше не понадобятся, поскольку потенциально такие страны как Россия должны демократизироваться и такие средства коммуникации больше будут не нужны".

"Это был самообман и до сих пор там даже не вернулись на прежние позиции. Иногда занимаются и другим самообманом, что можно повторить старые схемы. Будь это радио или что-то другое. Но в наши времена аудитория очень сложная и форматы абсолютно разные. Конечно, радио часть аудитории возьмет, но интернет, как платформа для того же радио, блогов, телевидения - это вызов комплексной стратегии. И если смотреть на нынешнюю позицию США, то, по моему, это двойной вызов. Администрация Трампа укрепляет военные бюджеты и мощности для сдерживания потенциальной агрессии. Но в то же время продолжает сокращать и дипломатические мощности, мощности той же публичной дипломатии", - указывает Н.Малюкявичюс.

"Если говорить о радио, то очень хорошо, что пытаются эти мощности нарастить, но этого точно не достаточно с борьбе с лавиной дезинформации России", - резюмировал он.

Напомним, что установленный в Литве передатчик пришёл на смену изготовленному ещё в 1965 году и расположенному в Ситкунай (Каунасский район) передатчику, транслировавшему передачи меньшего объёма жителям России, Беларуси, Украины и Молдовы.

Новый транслятор, работающий на средних волнах (AM) изготовлен примерно 5 лет назад, Департамент обороны США использовал его в Западной Германии для трансляции передач американским военнослужащим за рубежом.

Транслируемые из Литвы программы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) на русском и белорусском языках сможет слышать около 100 000 жителей Европейской части России, в Беларуси, Украине и Молдове. В настоящее время «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» транслируются по 10 часов в сутки. Центральный офис радиостанции находится в Вашингтоне, однако его деятельность сосредоточена в Праге.