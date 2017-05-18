Политолог: если все останется, как есть, люди из Литвы разбегутся

Среди политических партий уже неслышно серьезных споров по стратегически важным вопросам – есть договоренность в вопросах энергетики, обороны, никто не спорит о новом Трудовом кодексе (ТК), пишет lrt.lt.

Политолог Мажвидас Ястрамскис эту тенденцию не критикует: несогласие в важных для развития страны вопросах может быть отрицательным явлением. Между тем политолог Альгис Крупавичюс сказал, что разногласия в социоэкономических вопросах должны быть, иначе люди уедут из Литвы, погрязающей в социальную разобщенность и неравенство.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Ястрамскис сказал: "До сих пор идеологическая структура нашего общества была недостаточно ярко выражена: люди не видели особой разницы между партиями, сами не заталкивали себя в идеологические рамки. Но было разделение, по которому люди видели отличие в партиях: это геополитическая ориентация, а конкретно – отношения с Россией.

В ходе исследования парламентских выборов 2012 года мы заметили, что люди считают Партию труда партией, выступающей за прагматические отношения с Россией, а консерваторов – как партию, указывающую на угрозы со стороны России. В этом отношении на последних выборах взгляды людей остались схожими. Люди считают консерваторов партией, которая видит со стороны России угрозу, а ясно выраженной позиции других партий в отношении России они не замечают".

Политолог университета им. Витаутаса Великого Крупавичюс напомнил, как в свое время ломали копья из-за LEO LT, Williams и проектов Висагинской АЭС, в решении сегодняшних вопросов таких разногласий не видно.

"Разногласий в вопросе ТК не было, поскольку соцдемы не заняли левую позицию во время его подготовки. Они выступили за неолиберальную версию трудовых отношений, и у нас есть, что есть. Сейчас они пытаются вернуться, занимают позицию оппонентов, особенно их новый лидер, поэтому в вопросе ТК в парламенте еще что-то может быть, если соцдемы решат вернуться к левым ценностям и пытаться удовлетворить ожидания своих избирателей", – сказал Крупавичюс, заметив, что отсутствие разногласий имеет отрицательные последствия.

"У нас самое большое социальное разобщение и неравенство среди других стран Европы, в обществе произошел социальный раскол, а последствие неравенства – огромная эмиграция, которую не останавливает даже экономический рост. Социально-экономическая жизнь в Литве ненормальна.

Проблема в том, что среди политических партий нет тех, кто встает на сторону социально незащищенных слабых групп. В этом отношении Литва находится в драматической ситуации. В цивилизованной европейской стране такого не должно и не может быть", – сказал Крупавичюс.

"Я не хочу быть предвестником беды, но явно видно, что нынешнее правительство идет по тому же пути неолиберализма, опираясь на него принимает основные решения, предлагает реформы. Это означает, что социальные деформации продолжатся, а если так и будет, то люди из этой страны быстро разбегутся", – сказал политолог.