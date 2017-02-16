Политик о 16 февраля в Друскининкай: это публичное унижение

Несколько возмущенных жителей Друскининкай 16 февраля звонили в редакцию портала DELFI и сообщили о новости, о которой писала местная газета.

Издание Mano Druskininkai информирует о том, что друскининкайская школа Atgimimo, которую возглавляет Дануте Часене, подписала соглашение о сотрудничестве с Грутским парком.

Школа и парк планируют сотрудничество: парк будет проводить ознакомительные и познавательные уроки для школьников.

В статье умалчивается о том, что в Грутасе веет духом советской идеологии, зато пишут о том, что школьники в Грутском зоопарке смогут ознакомиться с биологическим разнообразием, видами животных, будут мастерить скворечники и т.д.

В газете, которую бесплатно напечатала Друскининкайская мэрия информируют о соглашении, подписанном школой Atgimimo и компанией Hesona, которой управляет Вилюмас Малинаускас. Ученикам в парке планируют организовывать познавательные экскурсии и уроки.

"Такое известие и в такой день, когда Литва празднует День независимости – больше чем плевок в лицо. Это публичное унижение – нам, жителям Друскининкай, и всему государству. Все это я расцениваю как насмешку над членами общины Друскининкай. Пускать детей в такое окружения на занятия, где чуть ли не для почитания расставлены идолы советского периода, извините, это преступление. Недаром нашу мэрию уже иногда называют Народной республикой Грутского парка", - сказал DELFI член Друскининкайского горсовета, консерватор Вилюс Семешка, дочь которого посещает школу Atgimimo.

ЗАО Hesona, которая администрирует Грутский парк, возглавляет отец мэра Друскининкай Вилюмас Малинаускас. В советское время он был председателем колхоза Komunaras.

В 2001 г. он открыл Грутский парк и безвозмездно получил от государства право на экспозицию советских скульптур, в том же году Малинаускас был награжден Шнобелевской премией, ее дают "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься".

В 2014 г. мэрия Друскининкай объявила Вилюмаса Малинаускаса почетным гражданином города за "основание Грутского парка и прославление Друскининкай" (напомним, что мэрию Друскининкай возглавляет сын предпринимателя).

Грутский парк и сам его владелец – излюбленные объекты российских пропагандных СМИ, когда они хотят представить идеализированную советскую Литву и литовцев, "ностальгирующих" по тем временам.

Например, подобный "шедевр" был создан каналом РТВ, в нем Грутский парк и Малинаускаса называют "историей Литвы":

Директор школы Atgimimo Часене сказала DELFI, что этому соглашению не стоит придавать большого значения, у школы много подобных соглашений.

Она подтвердила, что за проведение образовательных лекций и занятий будут платить из средств на неформальное обучение школьников.

"Да, и из средств на неформальное обучение. Специалисты будут их (Hesonа – прим. автора). Грутский парк не получит никакой финансовой пользы, польза будет только ученикам, нам. Мы и раньше с ними сотрудничали, но с соглашением будет легче", - сказала Часене.

Директор друскининкайской школы Atgimimo Часене – супруга бывшего кадрового сотрудника КГБ Римантаса Часаса.

О сотрудничестве Часаса с советской безопасностью можно прочитать на сайтеa www.kgbveikla.lt, по адресу: http://www.kgbveikla.lt/uploads/sarasai/miestai/lazdijai_rajonas.pdf

Он ушел со службы в КГБ 20 октября 1990 года - стал оперативным работником криминальной разведки СОГГ.