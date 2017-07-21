Политическое пространство остается без явного лидера

Если бы выборы проходили в ближайшее время, больше всего жители поддержали бы три партии: правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 14%, соцдемов - 13% и оппозиционный Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) - 13%, таковы данные проведенного в июне опроса. Больше всего выросло доверие общества к консерваторам.

По заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimai провела 13-26 июня исследование, которое показало, что поддержка больше чем в 5% есть у еще трех партий (они могут пройти в парламент): "Порядок и справедливость" - 7%, Движение либералов - 7%, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - 6%.

Далее следуют такие партии: Партия труда - 4%, Литовская партия центра - 3% и Литовский союз свободы (либералы) - 3%.

За последний месяц на 3% увеличилось число респондентов, поддерживающих консерваторов и на 2% Литовского союза свободы (либералы). Рейтинги других партий изменились незначительно (до 1%).

Трое из десяти (31%) респондентов указали, что они не пойдут голосовать на парламентские выборы или не решили, за кого отдать свой голос.