Политические партии разделят дотации на сумму больше 2,7 млн. евро

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ELTA
вторник, 11 апреля 2017 г. 08:57
В первые 6 месяцев 2017 года семь политических партий Литвы получат больше 2,7 млн. евро государственных дотаций.
Algirdas Butkevičius, Ramūnas Karbauskis ir Gabrielius Landsbergis
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Больше всего - 663 904 евро получил Союз отечества-Христианские демократы Литвы, на втором месте Литовский союз крестьян и зеленых - 545 652 евро.

Соцдемы получили немного меньше - 509 262 евро, Движение либералов - 395 133 евро, Партия труда - 232 522, "Порядок и справедливость" - 223 543 евро, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - 180 984 евро.

Размер дотации зависит от того, как партия показала себя на выборах в ЕП 2014 г., на муниципальных выборах 2015 г. и парламентских 2016 г.

По закону, дотации партия переводят два раза в год - до 15 апреля и до 15 ноября. В первом полугодии на это выделили 2 751 000 евро.

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