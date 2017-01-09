Полиция: пьяных водителей меньше не становится

Policija teigia, kad sugriežtintos bausmės už eismo taisyklių pažeidimus girtų vairuotojų skaičiaus kol kas nesumažino, сообщает LRT.

До 9 января начато 50 расследований в отношении лиц, задержанных нетрезвыми за рулем - это те случаи, когда у водителей в крови было больше 1,5 промилле.

Ситуация такая же, как и до ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде.

Представитель Дорожной полиции Ритис Восилюс сказал, что только в минувшие выходные задержаны 9 водителей, в крови которых было больше 1,5 промилле.

В соответствии с новыми правилами, водителям, в крови которых было больше 1,5 промилле, грозит уголовная ответственность: штраф, арест или лишение свободы на срок до года.