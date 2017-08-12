Полиция провела рейд на взморье: зафиксированы десятки нарушителей

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ru.DELFI.lt
суббота, 12 августа 2017 г. 22:04
В минувшую пятницу полицейские ГКП Клайпедского округа провели рейды на пляжах Мелнраге II и Гируляй, проверяя, как жители соблюдают правила поведения на пляжах и в общественных местах.
Policijos pareigūnai Lietuvos pajūryje

За несколько часов полицейские сделали замечания 31 отдыхающему – в основном за распитие алкогольных напитков в публичных местах, неприсмотр за детьми - дети купались без взрослых, а по правилам дети могут купаться без взрослых только с 14 лет.

Однако, похоже, что несчастье, которое произошло в начале этой недели, когда утонули двое детей, многих родителей ничему не научило – множество детей купалось без взрослых. Полицейские сделали замечание и пожилым людям, курившим на пляже – в общественном месте, особенно, когда рядом есть дети, это делать не стоит.

Трое человек, которые открыто распивали алкоголь на пляже, были наказаны – полиция составила протоколы об административном правонарушении.

Полиция и спасатели просят отдыхающих проявлять бдительность и беречь себя и своих близких, не разрешать купаться без присмотра детям до 14 лет, даже если море кажется спокойным.

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