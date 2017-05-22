Полиция приобретает катер для антитеррористических операций на море

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BNS
понедельник, 22 мая 2017 г. 10:27
Литовская полиция приобретает новый катер, который будет использоваться для антитеррористических операций отряда спецназначения Aras в открытом море.
Viktoras Grabauskas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Катер длиной около десяти метров и шириной в три метра с двумя подвесными моторами мощностью в 300 лошадиных сил сможет развивать скорость 40 узлов (около 75 км/ч), на нем должно быть установлено новейшее навигационное оборудование.

Командующий Aras Викторас Грабаускас сообщил, что новый катер должен повысить эффективность операций в море, где сейчас используется старый катер, приобретенный в 2006 году. Последний и дальше будет задействован в операциях, однако он не подходит для сложных условий, например, при сильном волнении на море.

"Он будет более мощный, крупнее, подходит для больших волн, на нем можно будет осуществлять антитеррористические операции на море. Очень важно, чтобы он был достаточно стабильным, ведь нужно проводить так называемые абордажи на суда", - сказал В. Грабаускас.

По его словам, новый катер может стоить около 0,5 млн. евро, он закупается за счет средств Фонда внутренней безопасности Евросоюза.

BNS
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