Полиция Литвы планирует приобрести 500 новых автомобилей

Литовская полиция обновит свой транспортный парк и приобретет в этом году около 500 автомобилей для патрулирования.

Как сообщил Департамент полиции, автомобили будут приобретаться "с учетом имеющегося бюджета".

В начале года уже было закуплено 80 новых автомобилей для патрулирования и выездов по вызову. На этой неделе между комиссариатами были распределены 19 легковых автомобилей патрулирования Skoda Superb Combi, ранее - 17 микроавтобусов Volkswagen Kombi, 20 малых фургонов Volkswagen Caddy и 24 более крупных патрульных автомобиля Skoda Yeti.

"В рамках реализации реформы в полиции сокращается количество зданий, больше полицейских выходят работать на улицы, больше действий будет выполняться на месте происшествия. Поскольку автомобиль становится мобильным компьютеризированным местом работы, где полицейские будут проводить очень много времени, наше обязательство перед работниками - сделать его максимально удобным и подходящим для использования в 24-часовом режиме. Мы также должны учесть дороги с ямами и находящиеся в плохом состоянии, застроенные дворы, поэтому автомобили будут как в максимально прочными", – сообщил генкомиссар полиции Линас Пярнавас.

В этом году бюджет Департамента полиции составляет 221 млн. евро. В прошлом году он достигал 210 млн. евро.