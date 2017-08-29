Полиция к сентябрю приготовила водителям сюрприз

По словам представителя Литовской дорожной полиции Марии Казанович, в сентябре больше всего внимания будут уделять безопасности детей и молодых водителей. В сентябре водителей ждет больше проверок. Нарушения будут оцениваться жестче.

"С началом осени, а с ней и учебного года, дети, подростки и юные участники движения вернутся в детские сады, школы, университеты. Полиция, реагируя на несчастья на дорогах, будет стремится к безопасности юных участников движения, чтобы они не страдали во время ДТП", – сказала она.

По ее словам, больше полицейских будет обеспечивать общественный порядок и безопасность на дорогах. Больше внимания уделят дорогам, пешеходным переходам, местам, где собираются дети, которые находятся рядом со школами.

По данной Литовской дорожной полиции, за неполные 8 месяцев этого года на дорогах пострадало 460 несовершеннолетних. 5 детей погибло. Чаще всего страдали дети - пассажиры авто.

"Мы обращаем внимание взрослых участников движения – будем проверять на трезвость водителей личных авто, маршрутных автобусов, в которых дети ездят в школы. Будем уделять больше внимания техническому состоянию автомобилей", – подчеркнула Казанович.

По ее словам, особое внимание ждет молодых водителей и пешеходов.

"Около школ будут проводить краткосрочные рейды для проверки автомобилей, на которых ездят школьники, студенты. Особое внимание ждет водителей в первые выходные сентября", – сказала представитель полиции. В начале учебного года проведут немало уроков, посвященных безопасности движения на дорогах. Дополнительно позаботятся о средствах безопасности - светоотражателях и т.п.

Казанович убеждена, что важный фактор в деле обеспечения безопасности детей на дорогах – активное участие взрослых, постоянное внимание к безопасности детей на дорогах. Она рекомендует родителям перед началом учебного года повторить с детьми правила дорожного движения.

"Если дети сами добираются до школы, пешком, несколько раз пройдитесь с ними по этому маршруту, обсудите возможную опасность, альтернативный путь. Если ребенок едет на велосипеде - подчеркните, что нельзя ехать на велосипеде через пешеходные переходы. Важно знать, что в темное время суток или при плохой видимости, светоотражатель в несколько раз повышает уровень безопасности", – сказала представитель полиции.

Как о безопасности детей заботятся сами родители? Диана из Каунаса воспитывает 7-летнюю дочь, которую намерена возить в школу на машине. Женщина не спешит отпускать ребенка одного в школу. Ее пугают истории об исчезновении детей, похищениях и несчастных случаях на дорогах, поэтому намерена возить ребенка в школу до 13 лет.

"Раньше я водила дочь в сад. Несмотря на то, что школа недалеко, я не смогу спокойно работать, если не буду знать, что дочь безопасно добралась до школы. Когда мы гуляли по Каунасу пешком, я рассказывала ей о ПДД, рассказывала, что такое светофоры и как на них реагировать. Я предупредила ее, чтобы она не садилась в чужие автомобили – никто, кроме меня и папы не может забрать ее из школы", – сказала женщина.

Между тем Рима Павилойтене отправляет свою 9-летнюю дочь в школу на школьном автобусе, а раньше возила на машине.

"Мы живем в 11 км от школы, до марта мы возили дочь сами. Поскольку ее одноклассники ездят на автобусе, она захотела ездить с ними. Я долго не решалась ее отпустить, но муж боялся меньше, он отпустил. Конечно, мы купили ей телефон, чтобы она могла сообщать нам, что добралась до школы, а этой осенью планируем использовать часы с GPS, чтобы следить за тем, где она находится. Из школы мы ее забираем", – рассказала женщина.