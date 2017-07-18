Полиция ищет мужчину, который нападал на женщин на женском пляже

На женском пляже в Смильтине женщины больше не чувствуют себя в безопасности. Главный комиссариат полиции Клайпеды сообщил, что в минувшие выходные 30-летняя женщина заявила, что на пляже на нее напал и избил бородатый мужчина.

Возможно, полицейские напали на след и подозреваемого вскоре задержат.

Женщина загорала в дюнах в защищенном от ветра месте. Внезапно она увидела идущего быстрой походкой бородатого мужчину. Он подбежал к ней и как минимум 5 раз ногой ударил женщину в разные части тела. Кроме того, он воспользовался слезоточивым газом и убежал. В больнице врачи диагностировали у женщины химический ожог глаз.

Заместитель директора ПУ Klaipėdos paplūdimiai Александр Сиакки подробно об инциденте рассказать не мог, поскольку он не знает, на каком пляже произошел инцидент. "Я о таком происшествии слышал, но больше ничего не могу сказать, поскольку неясно на каком женском пляже в Смильтине это случилось. Есть два пляжа, один у старой, другой у новой переправы. К спасателям никто из женщин не обращался", - сказал DELFI Сиакки.

Спасатели Эгле и Ингрида также сказали, что слышали об этом происшествии только в СМИ. "Мы дежурим на пляже, мы не видим, что происходит в дюнах. А на женский пляж мужчины точно не приходят", - сказали они.

Это не первый случай нападения на женщин в Смильтине. Возможно, тот же мужчина совершил нападение на женщин в мае этого года. Фоторобот нападавшего не был составлен, но выяснили имя подозреваемого и место жительства.

Два месяца назад бородатый мужчина напал на двух женщин. Одна пострадала несильно, так как сумела увернуться. Другую мужчина несколько раз ударил, таскал за волосы, в тот раз мужчина также использовал слезоточивый газ.

Он появился на пляже с палкой в руках. Пытался ударить ею по лицу одну из женщин, но той удалось увернуться – удар пришелся по уху. Тут ему показалась, что находящаяся рядом женщина снимает его на телефон, тогда он бросился к ней - сначала бросил в нее палку, затем ударил по ноге. После этого стал толкать и бить женщину, таскать за волосы. А потом использовал слезоточивый газ.

Когда женщины пришли в себя, мужчины рядом уже не было.