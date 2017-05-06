Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения

 (1)
ru.DELFI.lt
суббота, 6 мая 2017 г. 14:50
В субботу по всей Литве мотоциклисты открывают сезон. Сотрудники Дорожной полиции следят за их поведением на дорогах: осуществляется контроль скорости и трезвости водителей, использования шлемов. Представитель службы после утреннего рейда был немногословен: сегодня не будет никакой пощады.
© Organizatorių archyvas

Утренний рейд в Вильнюсе начался в Вильнюсе, пр.Лайсвес. С одной стороны улицы полиция проверяла документы водителей, на трезвость, с другой стороны стоял автомобиль, который фиксировал превышение скорости. Останавливали как автомобили, так и мотоциклы. Правда, последних останавливали всех без исключения.

Были остановлены три нетрезвых водителя и девять превысивших скорость. У одного водителя зафиксировали 1,02, у другого - 0,56 промилле. Еще один водитель - женщина, избежала наказания, поскольку алкотестер показал 0,11 промилле.

У двух мотоциклистов не было водительских прав. Один из них был остановлен на перекрестке ул.Гележине вилко и ул.В.Пиетаре. Мужчина управлял мотоциклом JAWA 250. Транспортное средство было незарегистрировано, без государственных номеров. Мало того, он был пьян, 0,4 промилле.

Сотрудники полиции обратили внимание, что сегодня проходит открытие сезона у мотоциклистов. Зачастую водитель в честь праздника просят их пожалеть, не штрафовать, однако сегодня полиция уверенно говорит, что сегодня не будет никакого снисхождения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве (9)

В Вильнюсе напомнили о событиях на Болотной площади в Москве
Сегодня в полдень на Кафедральной площади Вильнюса участники акции напомнили о событиях пятилетней давности на Болотной площади в Москве.

Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон (3)

Литовские байкеры традиционно шумно открыли сезон
В субботу, традиционно шумно открыли сезон байкеры из клубов столичного региона.

Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения (1)

Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения
В субботу по всей Литве мотоциклисты открывают сезон. Сотрудники Дорожной полиции следят за их поведением на дорогах: осуществляется контроль скорости и трезвости водителей, использования шлемов. Представитель службы после утреннего рейда был немногословен: сегодня не будет никакой пощады.

В Литве 160 000 человек получают меньше минимальной заработной платы (29)

Money
199,63 евро - таков в среднем заработок "на бумаге", занятых в частном секторе людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (МЗП).

Пособия по безработице станут больше (15)

Пособия по безработице станут больше
С 1 июля, со вступлением в силу поправок к закону, страховые выплаты по безработице будут облагаться подоходным налогом, который составит 15%. Это уже было утверждено и в принятом в прошлом году Сеймом пакете социальной модели.
Facebook друзья
Rambler's Top100