Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения

Утренний рейд в Вильнюсе начался в Вильнюсе, пр.Лайсвес. С одной стороны улицы полиция проверяла документы водителей, на трезвость, с другой стороны стоял автомобиль, который фиксировал превышение скорости. Останавливали как автомобили, так и мотоциклы. Правда, последних останавливали всех без исключения.
Были остановлены три нетрезвых водителя и девять превысивших скорость. У одного водителя зафиксировали 1,02, у другого - 0,56 промилле. Еще один водитель - женщина, избежала наказания, поскольку алкотестер показал 0,11 промилле.
У двух мотоциклистов не было водительских прав. Один из них был остановлен на перекрестке ул.Гележине вилко и ул.В.Пиетаре. Мужчина управлял мотоциклом JAWA 250. Транспортное средство было незарегистрировано, без государственных номеров. Мало того, он был пьян, 0,4 промилле.
Сотрудники полиции обратили внимание, что сегодня проходит открытие сезона у мотоциклистов. Зачастую водитель в честь праздника просят их пожалеть, не штрафовать, однако сегодня полиция уверенно говорит, что сегодня не будет никакого снисхождения.