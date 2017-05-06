Полиция говорит мотоциклистам: не будет никакого снисхождения

В субботу по всей Литве мотоциклисты открывают сезон. Сотрудники Дорожной полиции следят за их поведением на дорогах: осуществляется контроль скорости и трезвости водителей, использования шлемов. Представитель службы после утреннего рейда был немногословен: сегодня не будет никакой пощады.

Утренний рейд в Вильнюсе начался в Вильнюсе, пр.Лайсвес. С одной стороны улицы полиция проверяла документы водителей, на трезвость, с другой стороны стоял автомобиль, который фиксировал превышение скорости. Останавливали как автомобили, так и мотоциклы. Правда, последних останавливали всех без исключения.

Были остановлены три нетрезвых водителя и девять превысивших скорость. У одного водителя зафиксировали 1,02, у другого - 0,56 промилле. Еще один водитель - женщина, избежала наказания, поскольку алкотестер показал 0,11 промилле.

У двух мотоциклистов не было водительских прав. Один из них был остановлен на перекрестке ул.Гележине вилко и ул.В.Пиетаре. Мужчина управлял мотоциклом JAWA 250. Транспортное средство было незарегистрировано, без государственных номеров. Мало того, он был пьян, 0,4 промилле.

Сотрудники полиции обратили внимание, что сегодня проходит открытие сезона у мотоциклистов. Зачастую водитель в честь праздника просят их пожалеть, не штрафовать, однако сегодня полиция уверенно говорит, что сегодня не будет никакого снисхождения.