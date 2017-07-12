Полиция дала советы пассажирам Каунасского аэропорта

12 июля в полдень в Каунасском аэропорту провели пресс-конференцию. Основной ее акцент – безопасная поездка в аэропорт и проверка в самом аэропорту. Оценив все обстоятельства, представители Каунасской полиции и Службы охраны госграницы считают, что клиенты особых неудобств не ощутят – все готово.

Начальник полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас заверил, что как Каунасский аэропорт, так и Каунасская полиция и пограничники готовы к совместной работе. В течение всего месяца этому будет уделяться большое внимание, поэтому работа будет качественной и пассажиры не должны столкнуться с неудобствами.

Представитель Дорожной полиции Рамунас Кемзура акцентировал важность толерантности водителей и соблюдение ПДД.

"Мы просим планировать маршрут поездки в аэропорт заранее. Если вы попали в затор, не стоит без надобности перестраиваться из одной полосы в другую, менять направление поездки или перекрывать проезд другим" – акцентировал Кемзура важность соблюдения ПДД.

По его словам, лучше всего ехать в аэропорт на общественном транспорте. Если вы едете на своем авто, то стоит выезжать заранее. также рекомендуют посмотреть в интернете информацию о возможных заторах.

"Если вы знаете, что на дороге образовался затор, или едете в час пик, подумайте об альтернативном пути в сторону цели. Скажем, вильнюсцы в Каунасский аэропорт могут приехать не только по магистрали Вильнюс-Каунас и на поезде, но через Укмерге. Мы подсчитали, что эта дорога на 20 км длиннее, но если на дороге образуется затор, то по этой дороге добираешься быстрее", – сказал Кемзура.

Кстати, полиция будет круглосуточно дежурить на дороге, ведущей в Каунасский аэропорт. Они не только будут регулировать движение, но и постараются предотвратить ДТП и другие несчастья.

Представитель СОГГ сказал, что на данный момент в Каунасском аэропорту оборудовали дополнительно 8 контрольных пунктов, поэтому проверка пассажиров не должна затягиваться.

"В среднем проверка одного пассажира занимает 30 минут. Но это включает не только проверку документов. Это время на то, чтобы задать вопросы, наблюдать за пассажиром, оценить его ответы" – сказал представитель СОГГ.