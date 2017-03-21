Полицейский автомобиль Audi без опознавательных знаков развивает скорость до 300 км/ч

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ru.DELFI.lt
вторник, 21 марта 2017 г. 15:25
21 марта во дворе Департамента литовской полиции был представлен недавно приобретенный новый полицейский автомобиль Audi A6 Quattro без опознавательных знаков. ŠisЭтот седан отличается тем, что в нем установлено новейшее оборудование для определения скорости и сканирования номеров.
Nauja nežymėta policijos "Audi A6"
© DELFI / Kiril Čachovskij

Специалисты дорожной полиции, представившие новый Audi, сказали, что в машине установлен 3-литровый 6-цилиндровый турбодизельный мотор. Автомобиль развивает скорость до 300 км/ч.

Все колеса автомобиля - ведущие.

По словам главы Дорожной полиции Витаутаса Грашиса, мощный автомобиль без опознавательных знаков предназначен для осуществления специальных акций и усмирения водителей, которые на высокой скорости пытаются скрыться от стражей порядка. В Audi установлены традиционные сирена и световые сигналы.

"В автомобиле установлено новое и современное оборудование. Есть система распознавания номеров, а зафиксированное нарушение ПДД сразу же попадает в реестр, в котором оформляется протокол о правонарушении.

Возможности этого автомобиля очень большие, но будем стараться из общего потока вычислять тот автомобиль, который едет на самой высокой скорости, чтобы он замерял его скорость и оформлял протокол. Полицейским даже не надо будет останавливать нарушителя", – рассказал Грашис.

"Конечно, видеокамеры позволят фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Система сканирования номеров позволит выяснить, застрахована ли машина, не находится ли в розыске и т.д.", – продолжил он.

По словам Грашиса, цена этого Audi A6 с полной комплектацией составляет около 49 000 евро, а оборудование стоило еще 35 000 евро.

На вопрос, не слишком ли это дорогой автомобиль, Грашис заверил, jogчто это модель среднего класса, а не роскошная.

"Нам нужен был автомобиль с мощным двигателем и четырьмя ведущими колесами. Мы также хотим, чтобы полицейские выполняли свою работу в максимально безопасном автомобиле", – отметил он.

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Полицейский автомобиль Audi без опознавательных знаков развивает скорость до 300 км/ч (5)

Nauja nežymėta policijos Audi A6
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