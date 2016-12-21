Покупатель во время акции не поленился снять наклейку: результат

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ru.DELFI.lt
среда, 21 декабря 2016 г. 15:41
Каунасец, который планировал сделать покупку в ТЦ Mega, не мог поверить своим глазам – цена на вещь, которую он хотел купить, была почти в два раза ниже, чем акционная. Однако представители магазина уверяют, что ошибку допустил производитель.
Rokas Karpavičius
© DELFI montažas

Недавно в магазине Rimi, который находится в ТЦ Mega были объявлены скидки на некоторые товары и продукты.

Каунасец Тадас Сметона (настоящие име и фамилия редакции известны) осмотрел детский халат и решил посмотреть на стоимость на этикетке.

"Я решил снять наклейку, nesпоскольку уже был знаком со случаями переклеивания цен, вот решил проверить.

Я попытался купить халат, но в кассе все равно выбили 12,99 евро, поэтому покупать его не стал. В тот день на детскую одежду была скидка 40%, но поскольку халат уже уценили с 16,99 до 12,99 евро, дополнительной скидки не было. Этикетки на другие товары я не проверял, но в будущем точно буду проверять", – сказал читатель DELFI.

На видео видно, что начальная цена на этикетке халата - 6,7 евро.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Гедре Бельските признала, что на этикетке ошибка:

"Мы получили от поставщика часть детской одежды (халаты с персонажами Cars и Mickey Mouse) с неверными ценами на этикетках, поэтому в Литве наклеили те, о которых договаривались с поставщиками. Мы приносим извинения, если покупатель был введен в заблуждение.

Если посмотреть на другие висящие рядом халаты, то на них цена верная – от 14,99 до 16,99 евро".

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