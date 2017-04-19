Показания Контяниса не на руку матери убитого мальчика

Каунасская окружная прокуратура еще на три месяца попросила продлить срок ареста Гедиминаса Контяниса, которого подозревают в убийстве 4-летнего Матаса. В убийстве мальчика подозревают не только Контяниса, но и мать ребенка - Монику К.

Прокурор Витаутас Гатавяцкас сказал BNS, что 20 апреля просьбу о продлении срока ареста огласят в суде.

"Основания прежние – он может бежать, скрываться, совершать новые преступления. Он был судим, совершил еще одно, на этот раз тяжкое преступление", – сказал BNS прокурор.

По его словам, расследование дела подходит к концу. Следователям осталось лишь дождаться результатов ДНК (они будут в мае), и дело будет передано в суд.

Сейчас эксперты проводят экспертизу ДНК, работают с одеждой подозреваемых и убитого мальчика – ищут следы крови. Также исследуют другие предметы с места преступления.

По словам прокурора, быстрее расследовать это дело помогло и то, что подозреваемым не потребовалась психиатрическая экспертиза.

"Специалистам хватило бесед с ними и данных медицинских карт, чтобы установить, что подозреваемые могут отвечать за свои действия", – сказал прокурор.

Следователи опросили больше 200 свидетелей, однако не всех их вызовут в суд, поскольку не все могли предоставить ценную информацию для следствия.

19 апреля следователи еще раз допросили Контяниса.

"Не то что чтобы он отрицал, но он говорит, что мальчик умер не из-за его, а из-за ее (Казюкайтите) ударов", - сказал Гатавяцкас. Планируют провести еще один допрос Моники К.

Эксперты обнаружили в организмах подозреваемых следы наркотических веществ, однако неясно, были ли они под воздействием наркотиков в момент совершения преступления. Эксперты должны сказать, сколько времени наркотики могут оставаться в организме с момента их употребления.

Моника К. также находится под арестом.

Подозревают, что Контянис и Моника К. забили мальчика до смерти, ему нанесли не меньше 135 ударов, смертельные удары пришлись по голове. Жестоко избитого ребенка 25 января поздно вечером доставили в больницу, 27 января утром он скончался.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.