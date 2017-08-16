Пойманный пьяным за рулем глава "Воздушной навигации" надеется на большое выходное пособие

Глава государственной компании "Воздушная навигация" Казис Оженяцкас был задержан за рулем в нетрезвом виде. В суде ему повезло, а его работодатели все еще решают, может ли он оставаться на своем посту.

Оженяцкас работает в "Воздушной навигации" больше 20 лет, поэтому, если его уволят, он может претендовать на впечатляющее выходное пособие. По новому Трудовому пособию, ему полагается выходное пособие в размере 5 средних зарплат.

По данным "Воздушной навигации", во втором квартале 2017 года зарплата Оженяцкаса составляла 2410 евро "на бумаге", значит выходное пособие может составлять 12 050 евро.

Однако работник может вести переговоры и о большей сумме.

Сам Оженяцкас сказал DELFI, что руководство предложило ему покинуть пост по обоюдному согласию сторон, в таком случае выходное пособие не полагается, однако он на это не согласился.

"Такую возможность я еще не обдумывал", – ответил он на вопрос о выходном пособии, которое ему полагается по ТК.

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис сказал DELFI, что Оженяцкас поступил безответственно.

"Я жду, что руководство компании принципиально оценить его действия", – сказал он.

"Это недопустимо, с этим нельзя мириться. Цифры черной статистики трагичные – нетрезвые водители с более чем 1,5 промилле в организме совершают 80% ДТП, которые приводят к летальному исходу", – сказал министр.

Глава коммуникации "Воздушной навигации" Витаутас Бенюшис сказал, что окончательное решение в вопросе Оженяцкаса пока не принято.

"Компания не терпит и не потерпит работников, которые ведут себя безответственно, не могут адекватно оценивать свои действия и угрозу для общества. Сразу после инцидента, который произошел в мае, руководство говорило с Оженяцкасом о его дальнейших перспективах в компании.

С учетом действующих законов, было решено дождаться постановления суда. После того как суд вынес решение, будут решать вопрос будущего работника в компании", – сказал Бенюшис.

В постановлении Вильнюсского участкового суда от 8 августа 2017 года сказано, что Оженяцкас 7 мая 2017 года около 13.58 ч. на ул. Вярсмю, у дома номер 40, управлял автомобилем BMW X REIHE X6, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В организме Оженяцкаса было 3,25 промилле. В постановлении указано, что автомобиль BMW X REIHE X6 в среднем стоит в Литве 24 130 евро. Суд указал, что Оженяцкас искренне раскаивался.

В постановлении сказано, что за Оженяцкаса поручился его сын Д.О., чтобы его освободили от уголовной ответственности.

"Свидетель Д.О. (сын – DELFI) в суде указал, что его отец совершил импульсивную ошибку, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он работает с отцом, часто его навещает, после происшествия они жили вместе, он единственный ребенок в семье, после развода родителей он остался с отцом", – сказано в документе.

Суд решил не конфисковать BMW X REIHE X6. На год Оженяцкас был передан на поруки сыну, уголовное дело в его отношении было закрыто. Оженяцкас на два года был лишен прав на вождение ТС.