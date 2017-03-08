Поиски пропавшей Евы Страздаускайте идут уже и за рубежом

Близкие пропавшей 5 марта Евы Страздаускайте не пожалеют денег на то, чтобы вновь ее увидеть. Однако до утра среды полиция, к сожалению, не могла рассказать близким обнадеживающих новостей. Продолжается интенсивный поиск, который расширился до международного.

Идет опрос свидетелей, собирается материал видеорегистратора, видеозаписи с автозаправок, прочесываются обочины и леса. Хотя уже после первой ночи с пропажи девушки объявлен розыск, а полиция взяла след через три часа после последнего ее общения с близкими, версий несколько.

Основной версией считается версия похищения. Этим полиция объясняет и предание информации о расследовании гласности: если работают преступники, необходимо не вызывать опасность для жизни Е.Страздаускайте.

После первых новостей о пропаже девушки в комиссариате Плунге к поиску подключилась полиция Каунасского и Вильнюсского округов.

После того, как проследили за ее последними телефонными контактами, автомобиль девушки Audi A7 был обнаружен в Йонавском районе, в лесу, неподалеку от местечка Жеймяй. Полиция поделилась фотографией машины.

Во вторник расследование переняло бюро криминальной полиции. Поиск ведется уже и за пределами Литвы, однако пока что новостей нет. Близкие девушки обратились к людям и предлагают 10 000 евро тому, кто знает, где находится их дочь или владеет информацией, которая поможет ее найти.

DELFI напоминает, что 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен.

6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было. 6 марта, в 10.55 ч. каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.