Похороны убитого мальчика: в последний путь его провожали и детсадовцы

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ru.DELFI.lt
вторник, 31 января 2017 г. 15:08
"Наши сердца кровоточат", - смахивая слезу сказала пожилая женщина. В деревне Пакиршиняй сотни людей простились с забитым до смерти 4-летним Матасом.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Детсадовцы из группы Матукаса стояли у Центра этнической культуры и ремесел, в котором прощались с покойным. Дети со свечами в руках проводили своего друга в последний путь. Напомним, что в убийстве мальчика подозревают его отчима и мать.

Среди простившихся с мальчиком не было его матери Моники А., которая не захотела ехать на похороны. И она и ее сожитель Гедиминас Контянис находятся под арестом. Прокуроры разрешили женщине проститься с ребенком, но она этим разрешением не воспользовалась.

Белый гроб с телом мальчика доставили в храм Байсогалы, где состоялась заупокойная служба. Мальчика похоронили на кладбище Байсогалы.

Мать мальчика в последнюю минуту передумала и не поехала на похороны. Такое ее решение вызвало двусмысленную реакцию.

"Могу прямо заявить – эта мать променяла своего ребенка на мужские брюки. Я не боюсь такое заявлять. Я бы сказала ей это прямо в лицо, если бы она сюда приехала", - сказала Алдона, которая пришла проститься с мальчиком.

"Как может мать не проститься со своим ребенком? Я бы камни перевернула, чтобы в последний раз взглянуть на своего сына", - сказала другая женщина. Правда, большинство не было столь категорично настроено.

"Я даже не знаю, какой была бы моя реакция, если бы я увидела мать на прощании. Трудно сказать, но реакция была бы неприятной. Но мы все мамы, поэтому понимаем, что у нее есть право на прощание", - сказала одна из жительниц деревни.

"Я только что прочитал на DELFI, что мать не приедет. Может, это странно. Я думаю, что она избегает людей, их отрицательной реакции. Но ведь могла приехать рано утром или ночью, когда не было людей", - сказал мужчина, приехавший на прощание.

Некоторые люди упоминали и финансовые причины - якобы Моника А. не могла себе позволить оплатить конвой.


Напомним, что 25 января поздно вечером сообщили о том, что в Кедайняй избит 4-летний мальчик. От полученные травм ребенок скончался в больнице 27 января утром. В убийстве подозревают мать ребенка и ее сожителя. Подозреваемые рассказали, что били мальчика за то, что он не мог выговорить название цифр.

Сожителя матери взяли под стражу на 3 месяца,а мать ребенка - на 7 дней.

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