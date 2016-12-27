Поход на концерт после введения евро бьет по карману

Кажется, что с каждым годом в Литве проходит все больше различных концертов, выступлений и шоу, появляются новые концертные залы. Чем больше предложений, тем, казалось бы, ниже должны быть цены. Но на деле все наоборот. почему?

Жительница Вильнюса Тома, которая часто ходит на концерты (имя и фамилия редакции известны), получает хорошую зарплату, однако о ценах на билеты она отозвалась так:

"Даже не знаю, что сказать. Ужасно высокие цены. Я не помню точно, что было год назад, но в этом цены злят, поскольку все равно ведь мысленно переводишь их в литы. К примеру, "стоячие" билеты на концерт The XX были по 35 евро. На концерт Робби Уильямса самый дешевый билет стоил 70 евро, а самый дешевый билет на концерт Muse – 50 евро".

Недешевы и билеты на концерты литовских исполнителей. К примеру, в Клайпеде билеты на юбилейный концерт Инги Валинскене на сайте bilietai.lt продавали по 38,5 евро (это 133 лита). Билеты на шоу Мантаса Янкавичюса в Вильнюсе или Каунасе на tiketa.lt продавали по 22,9 евро (это 79 литов).

По данным Департамента статистики, в октябре 2016 г., по сравнению с октябрем 2014 г., билеты в кино, театры, на концерты подорожали на 14,9%.

Директор Bilietai.lt Инга Петравичюте признала, что билеты подорожали, но она назвала объективные причины подорожания:

"Изменение цен подсчитать сложно, поскольку мероприятия разные по масштабу и качеству. В последние два года в Литву приезжало немало звезд первой величины. Стало больше высококлассных исполнителей и групп из-за границы, билеты на их выступления дороже, чем на концерты литовских исполнителей.

Публика стала более требовательной, поэтому растет качество мероприятий, а с ним и цены. Мы предлагаем большой выбор мероприятий и замечаем, что стало больше жителей Литвы, которые ездят на мероприятия в другие страны, несмотря на то, что билеты на них дороже средних на рынке".

Гендиректор Tiketа Андрюс Жяуберис не отрицал подорожания билетов:

"В этом году, по сравнению с прошлым, Tiketa продала больше билетов, а средняя стоимость билета снизилась на 7%. В 2016 г. общее число мероприятий выросло на 7%, поскольку появляются мероприятия новых жанров, на некоторые из них цены ниже, отсюда снижение среднее стоимости.

Вероятно, что билеты из-за роста благосостояния Литвы немного поднимутся и в следующем году. Все больше жителей Литвы ходит на мероприятия, все больше инвестируют в качественный досуг, а это увеличивает спрос и предложение".

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа предположил, что цены на билеты растут, как и на другие услуги.

"Конечно, я посещаю различные мероприятия, но я, вероятно, не столь внимателен и чувствителен к ценам, поэтому не могу сказать, что цены сильно выросли. Видите ли, их сложно сравнить. Например, идешь на концерт пианиста высокого класса, как недавно во Дворце конгрессов, так дорого, как не посмотри – 70–80 евро. Но его выступление нельзя сравнивать с теми, которые стоят 20 евро, ведь он в три раза известнее.

Но не могу отрицать, что цены на услуги росли быстрее, чем на все остальное. Те же цены на услуги гостиниц, кафе, я думаю, увеличились на 10–15%. Поэтому подорожание мероприятий - не исключительное явление".

Науседа обратил внимание на то, что за последние два года налоги не изменились, поэтому почему стали дороже выступления зарубежных исполнителей, неясно, надо спрашивать у организаторов. Может, исполнители просят большие гонорары.

Продюсер Лаурас Лучюнас пояснил, что билеты дорожают по нескольким причинам, и дорожают не только в Литве, но и во всем мире.

"Нет такого явления, как фиксированный гонорар исполнителя. Как только становится известным какой-то исполнитель или группа, они нужны всем и сразу. За известных исполнителей конкурирует весь мир – неважно, Рио-де-Жанейро, Лондон или Вильнюс.

Просто организаторы, как на бирже делают агентствам исполнителей свои предложения.А те уже выбирают – на каком континенте, в каком городе, на каких условиях и за какую цену, перед какой аудиторией им лучше выступать. Тут литовцы конкурируют со всем миром", – сказал он.

"Есть еще один важный момент. Раньше концерты проводили, чтобы разрекламировать новый альбом, основные доходы исполнители получали за счет продажи альбомов. Сейчас CD и прочее никто почти не покупает, самый большой доход исполнителям дают концертные туры, ради которых и выпускают альбомы", - пояснил Лучюнас.