Пограничники зафиксировали над территорией Литвы дрон из Калининградской области

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 17:48
Литовские пограничники в ночь со среды на четверг зафиксировали над территорией Литвы дрон из Калининградской области России.
© DELFI (R.Gečiūnaitės nuotr.)

"Вчера ночью был один (дрон из Калининградской области)", - сказал BNS в четверг глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Ренатас Пожела.

Дрон залетел на территорию Литвы примерно на 100 метров и несколько минут спустя вернулся в Россию. Пограничники зафиксировали его визуально.

"Главная версия, что это контрабандисты разведывают территорию, где бы им было безопасности переносить грузы на литовскую сторону. Но есть и другие версии", - сказал Р. Пожела.

По его словам, дроны с российской территории залетают в Литву редко. Чаще они залетают из Беларуси.

BNS
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