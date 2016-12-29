Пограничники зафиксировали над территорией Литвы дрон из Калининградской области

"Вчера ночью был один (дрон из Калининградской области)", - сказал BNS в четверг глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Ренатас Пожела.

Дрон залетел на территорию Литвы примерно на 100 метров и несколько минут спустя вернулся в Россию. Пограничники зафиксировали его визуально.

"Главная версия, что это контрабандисты разведывают территорию, где бы им было безопасности переносить грузы на литовскую сторону. Но есть и другие версии", - сказал Р. Пожела.

По его словам, дроны с российской территории залетают в Литву редко. Чаще они залетают из Беларуси.