Погода: зима снова даст знать о себе

В ближайшее время сохранится похожая погода. Более серьезные перемены прогнозируют в воскресенье ночью, похолодает, а днем во многих районах выглянет солнце. На следующей неделе вернутся холода. Снова вспомним, что такое настоящая зима.

В пятницу будет облачно, местами небольшой снег. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня –3, днем в Вильнюсе –2–1, а в Каунасе 1 градус тепла. В Шуляй облачно, –2–0 градусов. На взморье днем до 2 градусов тепла.

В субботу во второй половине дня возможны небольшие прояснения. В окрестностях Вильнюса ночью –5–4 градуса. Днем изредка будет выглядывать солнце, ожидается –3–2 градуса. В Каунасе в первой половине дня пасмурно, до –3 градусов. Днем облака рассеются, будет –1–0 градусов. В Шяуляй ночью и утром –4, днем –2–1 градус. На взморье переменная облачность, температура –2–0 градусов.

В воскресенье похолодает. В Вильнюсе ночью –10–8 градусов, днем –5–3 градуса, появится солнце. В Каунасе ночью пасмурно, –4, утром прояснится, температура опустится до –6 градусов. Днем –3–1 градус. В Шяуляй ночью высокая облачность, будет –4. Днем ожидаются прояснения, будет –2–0 градусов. На взморье усилится ветер, будет –3–2 градуса. Днем ожидаются прояснения, температура будет колебаться в пределах 0–1 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник пойдет снег, похолодает. Однако самая низкая температура ожидается в середине недели, когда по ночам местами температура опустится ниже –20 градусов.