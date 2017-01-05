Погода: зима покажет себя во всей красе

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ru.DELFI.lt
четверг, 5 января 2017 г. 08:29
Зима выполняет свой план: в середине недели пошел снег, а сейчас настало время холодам. Во второй половине недели придет стужа и ждать ее быстрого отступления не приходится.
Sniegas Laisvės alėjoje
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

В четверг ночью местами пройдет снег. Будет облачно. Днем во многих районах ожидаются прояснения, будет холодно. Ожидается порывистый северный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, небольшой снег. Будет –13–10 градусов. Днем будет солнечно, в Вильнюсе –16–14, а в Каунасе –14–13 градусов ниже нуля. В Шяуляй ночью и утром будет ясно, температура составит –15–14 градусов. Днем без осадков, небо заволокут тучи. Температура составит –14–13 градусов. На взморье будет ясно и ветрено, –10–8 градусов.

В пятницу будет еще холоднее. Много где будет солнечно, только на севере возможна пасмурная погода. Ветер немного успокоится. В Вильнюсе будет ясно. Ночью и утром –20–19, днем –18–17 градусов. В Каунасе небольшая облачность. В первой половине дня –16–15, днем –15–13 градусов. В Шяуляй большую часть дня будет пасмурно, возможен небольшой снег.Ночью и утром –16–15, днем –14–13 градусов. На взморье –11–9 градусов, погода будет ясной.

В субботу ночью на востоке будет –25. Во второй половине дня во многих районах будет пасмурно и ожидаются осадки, мороз понемногу отступит. В Вильнюсе большую часть дня будет ясно и очень холодно. Ночью и утром –25–23 градуса. Днем будет –21–18 градусов. В Каунасе в первой половине дня ясно, –17 градусов. После обеда станет облачно. В Шяуляй ночью и утром –22–19 градусов. Днем будет пасмурно, до –16–13 градусов, вечером пойдет снег, станет теплее. На взморье будет пасмурно, снег. Ночью и утром –12–10, днем –8–4 градусов.

В воскресенье в восточной части будет холоднее всего, в других районах будет меньше 10 градусов мороза. В Вильнюсе в первой половине дня будет пасмурно, ожидается снег. Мороз составит –17–15 градусов. Днем облака рассеются, будет –13–12 градусов. Вечером температура снова снизится. В Каунасе будет облачно, небольшой снег. Ночью и утром –12–10, днем до –8–6 градусов. В Шяуляй также будет облачно, снег. Температура составит –8–5 градусов. На взморье будет всего –1–0 градусов, небольшой снег.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели будет по-прежнему холодно. Холоднее всего будет на востоке страны. Потепление прогнозируют лишь к концу недели.

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