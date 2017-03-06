Погода: ждут неприятные перемены

На этой неделе придется вспомнить не только о теплой, но и о непромокаемой одежде и обуви.

В понедельник во многих районах ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, местами снег. Будет дуть сильный северо-восточный ветер. Местами гололед. В Вильнюсе и Каунасе ожидается пасмурная погода. В утренние часы будет около 3 градусов тепла, однако в течение дня температура упадет до до 1-2 градусов, а вечером - до ноля градусов. Будет идти мокрый снег.

В Шяуляй температура будет колебаться в пределах 3-2 градусов мороза, выпадет снег. К вечеру будет 0-1 градусов тепла. К вечеру похолодает, пройдет снег.

Во вторник будет дуть умеренный юго-западный ветер, небо затянут облака, ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром пройдет дождь. В это время термометры будут фиксировать 3-4 градуса тепла. Днем будет около 2 градусов тепла.

В Шяуляй в ночные и утренние часы будет холодно - до минус 3 градусов, прогнозируется сильные снег. Днем ожидаются смешанные осадки, воздух прогреется до 1-2 градусов тепла. На взморье в первой половине дня термометры будут фиксировать 2 градуса тепла. В течение выпадет снег с дождем, температура воздуха составит 0-1 градуса выше ноля.

В среду осадков будет несколько меньше, ожидается сильный юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачено, вероятность осадков невелика. Ночью и утром будет около 0-1, днем - около 3 градусов тепла. В Шяуляй местами выпадет снег, будет около 0-1 градусов тепла. На взморье - ветрено, воздух прогреется до 1-2 градусов. Ожидается дождь, мокрый снег.

В четверг в некоторых районах потеплеет, небо прояснится, будет дуть сильный юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью - нулевая температура. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до 5-6 градусов.

В Шяуляй ночью - около ноля, возможен снег, утром - на градус теплее, а днем - до 3 градусов тепла. В это время пройдут кратковременные дожди. На взморье ожидается дождь, будет дуть сильный ветер. Термометры будут фиксировать 3-4 градусов тепла.

В пятницу потеплеет. Ночью в северных районах страны по-прежнему может сохраниться слабая отрицательная температура. Во многих местах небо заволокут облака, возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе местами пройдут дожди. Ночью и утром будет около 2-3, днем - около 4-6 градусов тепла.

В Шяуляй ночью и днем будет пасмурно. В ночные и утренние часы температура достигнет 1, в течение дня - 4 градусов тепла. На взморье местами пройдет дождь. В первой половине дня столбик термометра покажет 3, днем - 5 градусов тепла.

По данным gismeteo.lt, в субботу будет облачно, однако местами днем воздух прогреется до 10 градусов, стихнет юго-западный ветер. Однако в воскресенье усилится северо-западный ветер. Ночью и утром будет тепло, но днем температура будет постепенно уменьшаются. Вечером во многих районах облака рассеются, будет холодно.