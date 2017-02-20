Погода: ждет не самая приятная неделя

На этой неделе ждет неприятная погода, холод вытеснит теплый воздух, а весь процесс будет сопровождаться обильными осадками и сильным ветром. В среду ночью местами температура уже опустится ниже нуля, но в четверг снова ожидается потепление. Однако в пятницу снова зима покажет себя во всей красе.

Во вторник в первой половине дня будет тепло, но вечером уже ждут перемены: похолодает, пойдет снег. В Вильнюсе и Каунасе ожидается сильная облачность, осадки. Будет 4–5 градусов тепла. вечером ожидаются смешанные осадки. В Шяуляй дождь, 3–4 градуса тепла. Во второй половине недели похолодает, ожидается мокрый снег. На взморье сильный дождь будет идти ночью, днем осадков станет меньше, температура поднимется до 4–5 градусов, ожидается сильный ветер. К вечеру ветер успокоится.

В среду ночь будет ясной. Во многих районах ожидается гололед. Днем потеплеет, усилится ветер. Вечером во многих районах пройдут обильные осадки. В окрестностях Вильнюса ночью –6–4, днем около 0. В Каунасе ночью и утром –3–2 градуса, днем порывистый ветер принесет дождевые облака, воздух прогреется до 2 градусов. В Шяуляй ночью и утром небо будет ясным, –6–5 градусов. Днем ожидается сильная облачность, смешанные осадки. Температура будет колебаться в пределах от –1 до 1 градуса тепла. На взморье ночью будет –3, утром около 0. Днем пойдет дождь, воздух прогреется до 1–2 градусов.

В четверг будет ветреная и дождливая погода. Температура ночью поднимется еще выше. В Вильнюсе около 2 lградусов тепла, мокрый снег. Днем воздух прогреется до 3 градусов, дождь. В Каунасе в первой половине дня сильная облачность, дождь, будет 3 градуса тепла. Днем облака немного рассеются, будет около 5 градусов. В Шяуляй ночью и утром мокрый снег, температура около 1 градуса тепла. Днем дождь, будет 3 градуса тепла. На взморье первая половина дня будет пасмурной и дождливой, будет дуть сильный ветер. Будет 3–4 градуса тепла. Днем облачность снизится, температура будет такой же.

В пятницу ожидаются осадки, похолодает. в Вильнюсе и Каунасе пойдет снег. Ночью и утром будет 1–3 градуса тепла. Днем похолодает, пойдет снег. В Шяуляй температура опустится до –3–2 градусов, пойдет снег. Осадки ожидаются только вечером. На взморье ночью и утром сильный снег, мороз –2–1 градус. Днем облака рассеются, будет 1 градус тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные также ожидается ветреная погода. В субботу будет ниже нуля, облачность снизится. в воскресенье потеплеет, небо будет пасмурным, снова ожидаются осадки.