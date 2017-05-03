Погода: время наслаждаться долгожданным теплом

 (1)
ru.DELFI.lt
среда, 3 мая 2017 г. 08:54
С середины недели в Литве облачность повысится, однако дожди если и будут, то кратковременные и местами. В пятницу и субботу местами температура поднимется до 17–18 градусов. В воскресенье уже станет прохладнее.
Sakuros Nemuno saloje Kaune
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

В среду будет сухо, местами небольшая облачность, без дождя. Ночью местами около нуля. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно. Ночью 5, утром 1 градус тепла. Днем в Вильнюсе станет более облачно, а в Каунасе по-прежнему будет светить солнце. Воздух прогреется до 15–16 градусов. В Шяуляй будет ясно. Ночью температура составит 4 градуса тепла, утром около нуля. Днем воздух согреется до 14–15 градусов. На взморье без осадков, в первой половине дня 5–7, днем около 13 градусов тепла.

В четверг в большинстве районов облачность повысится. Днем в южной части страны возможен небольшой дождь, вечером дожди возможны и в других районах. В Вильнюсе высокая облачность. Ночью 5–7, днем 13 градусов тепла. В Каунасе в первой половине дня около 6 градусов тепла. Днем солнце, позже облачность увеличится. Температура поднимется до 14–15 градусов. В Шяуляй переменная облачность. Ночью и утром 5, днем до 13–14 градусов тепла. На взморье ветер. В первой половине будет ясно, 6–7 градусов тепла. Днем облачность увеличится, будет 12–13 градусов.

В пятницу ночью будет пасмурно, местами пройдут дожди. Днем в большинстве районов будет сухо и солнечно. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня будет пасмурно, возможен небольшой дождь, около 7–9 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 16–18 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, ночью 7, утром 3 градуса тепла. Днем будет солнечно, температура поднимется до 15 градусов. На взморье ночью и утром небольшая облачность, температура 7–9 градусов. Днем ясно, 14–15 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу погода будет примерно такой же. В воскресенье погода ухудшится: солнце спрячется за облаками, местами пройдут небольшие дожди, температура будет ниже.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Литва поднялась в рейтинге свободы СМИ Freedom House (3)

Литва поднялась в рейтинге свободы СМИ Freedom House
В рейтинге свободы СМИ американской неправительственной организации Freedom House Литва немного поднялась вверх.

Погода: время наслаждаться долгожданным теплом (1)

Sakuros Nemuno saloje Kaune
С середины недели в Литве облачность повысится, однако дожди если и будут, то кратковременные и местами. В пятницу и субботу местами температура поднимется до 17–18 градусов. В воскресенье уже станет прохладнее.

В недалеком прошлом премьера Сквернялиса скрывается выгодная сделка (29)

Saulius Skvernelis
Продать подержанный автомобиль за ту же цену, за которую он был приобретен, удается не каждому, утверждают торговцы подержанными авто. А вот нынешнему премьер-министру Саулюсу Сквернялису, который тогда занимал пост генкомиссара полиции это сделать удалось.

Россия отказалась вручать Горбачеву повестку в литовский суд (108)

Mikhail Gorbachev
Россия отказалась вручать повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Вильнюсский окружной суд приглашает выступить в качестве свидетеля в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве.

Депутата Гражулиса подозревают в том, что он уехал с места ДТП (1)

Petras Gražulis
Вильнюсская полиция выясняет, могли участвовать в техническом ДТП, во время которого был поврежден автомобиль, депутат Пятрас Гражулис. Депутата подозревают в том, что он покинул место ДТП.
Facebook друзья
Rambler's Top100