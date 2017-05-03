Погода: время наслаждаться долгожданным теплом

С середины недели в Литве облачность повысится, однако дожди если и будут, то кратковременные и местами. В пятницу и субботу местами температура поднимется до 17–18 градусов. В воскресенье уже станет прохладнее.

В среду будет сухо, местами небольшая облачность, без дождя. Ночью местами около нуля. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно. Ночью 5, утром 1 градус тепла. Днем в Вильнюсе станет более облачно, а в Каунасе по-прежнему будет светить солнце. Воздух прогреется до 15–16 градусов. В Шяуляй будет ясно. Ночью температура составит 4 градуса тепла, утром около нуля. Днем воздух согреется до 14–15 градусов. На взморье без осадков, в первой половине дня 5–7, днем около 13 градусов тепла.

В четверг в большинстве районов облачность повысится. Днем в южной части страны возможен небольшой дождь, вечером дожди возможны и в других районах. В Вильнюсе высокая облачность. Ночью 5–7, днем 13 градусов тепла. В Каунасе в первой половине дня около 6 градусов тепла. Днем солнце, позже облачность увеличится. Температура поднимется до 14–15 градусов. В Шяуляй переменная облачность. Ночью и утром 5, днем до 13–14 градусов тепла. На взморье ветер. В первой половине будет ясно, 6–7 градусов тепла. Днем облачность увеличится, будет 12–13 градусов.

В пятницу ночью будет пасмурно, местами пройдут дожди. Днем в большинстве районов будет сухо и солнечно. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня будет пасмурно, возможен небольшой дождь, около 7–9 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 16–18 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, ночью 7, утром 3 градуса тепла. Днем будет солнечно, температура поднимется до 15 градусов. На взморье ночью и утром небольшая облачность, температура 7–9 градусов. Днем ясно, 14–15 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу погода будет примерно такой же. В воскресенье погода ухудшится: солнце спрячется за облаками, местами пройдут небольшие дожди, температура будет ниже.