Погода: время контрастов

В начале недели в Литву придет волна холода. Уже в ночь на вторник в северных районах возможен 14-градусный мороз. Однако во второй половине недели зима снова изменит свои планы.

В понедельник будет теплее, местами пройдет снег. Местами образуется туман, будет дуть несильный южный, юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, ожидается небольшой снег. Ночью и утром будет около -5-4 градусов, днем — около -3-2 градусов.

В Шяуляй будет около 5-4 градусов мороза. Будет облачно, местами пройдет снег. На взморье ночью ожидается небольшой снег, температура упадет до -4-3 градусов. Днем будет около 3-2 мороза.

В ночь на вторник еще больше похолодает, в северных районах температура упадет до -14 градусов. Ветер изменится на южный, юго-западный. Во многих районах все еще будет облачно, возможен небольшой снег. В Вильнюсе ночью будет около -8-7 градусов, днем — до 6 градусов ниже ноля. В Каунасе температура будет колебаться в пределах -6-4 градусов.

В Шяуляй объятья мороза будут еще крепче. Ночью термометры будут фиксировать -14-10 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах -9-6 градусов. На взморье ночью будет около -9-8, днем -6-4 градусов.

В среду усилится юго-западный ветер, который нагонит облака. В западных районах будет немного теплее. В Вильнюсе и Каунасе местами пройдет снег. Ночью и утром будет около -7-5, днем около -4 градусов.

В Шяуляй также местами пройдет снег. Ночью столбик термометра упадет до -7-5, днем — поднимется до -3-2 градусов. На взморье ожидаются смешанные осадки, ветер будет порывистым. Ночью будет около ноля, днем - 1-2 градусов тепла.

В четверг во многих районах пройдет снег, местами ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер. В Вильнюсе пройдет снег. Ночью температура опустится до -6-5 градусов, днем будет 4-3 градуса ниже ноля. В Каунасе в первой половине суток ожидается небольшой снег, термометры будут фиксировать -4-3 градусов мороза. Днем будет -2-1 градусов.

В Шяуляй ночью будет облачно, столбики термометров будут фиксировать -2-1 градусов. Днем будет около ноля. На взморье пройдет дождь, воздух прогреется до 3-4 градусов тепла.

В пятницу во многих районах температура будет положительной, пройдет дождь со снегом. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются смешанные осадки. Ночью будет около ноля, утром примерно +1 градус. В течение дня температура повысится до 2-3 градусов.

В Шяуляй термометры будут фиксировать 2-3 градуса тепла, небо заволокут облака. На взморье будет около 4-5 градусов тепла. Ночью ожидается небольшой дождь, во второй половине дня облака рассеются.

Согласно прогнозу gismeteo.lt, в выходные ожидается переменчивая погода: в субботу будет ясно и морозно, в воскресенье - опять потепление, облачность и осадки.