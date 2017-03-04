Погода: возможны дождь и мокрый снег

ru.DELFI.lt
суббота, 4 марта 2017 г. 07:12
В выходные погода в Литве будет переменчивой: на смену теплу местами придут небольшие заморозки, почти повсеместно прогнозируются мокрый снег и дождь.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным Гидрометеорологической службы, в ночь на субботу почти повсеместно прогнозируются осадки, преимущественно - дождь и мокрый снег.

Во второй половине ночи и утром во многих районах образуется гололедица, местами возможен туман. Температура будет колебаться в районе ноля. Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, будет облачно с прояснениями.

В воскресенье днем почти повсеместно, с большей вероятностью в западных и северных районах выпадут осадки - дождь и мокрый снег. Ночью будет 0 - +2 градуса, днем - +7+10 градусов.

На следующей неделе станет прохладнее. В дневное время будет около +7 градусов, в ночное время будет около 0.

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