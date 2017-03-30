Погода: воздух прогреется почти до 20 градусов

Во второй половине недели ожидаются контрасты. В четверг выглянет солнце. Утром во многих районах будет ниже нуля, возможен гололед. Днем будет немногим выше нуля. В пятницу уже будет теплее, но пойдет дождь. Однако в выходные наступят долгожданные перемены. А о них можно сказать так: погода будет великолепной. В первые дни апреля воздух прогреется почти до 20 градусов.

В четверг ночью небо будет пасмурным, местами ожидаются смешанные осадки. К утру небо прояснится, будет ниже нуля, местами сформируется гололед. Днем будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе ночью 1–2 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Утром температура снизится до –3–1 градуса. Днем выглянет солнце, температура поднимется до 6 градусов. В Шяуляй ночью облачно, около нуля, возможен небольшой снег. Утром облака рассеются, будет –4–2 градуса. Днем небольшая облачность, 4 градуса тепла. На взморье ночью 2 градуса тепла. Утром –3–1 градус. Днем солнце прогреет воздух до 4–5 градусов тепла.

В пятницу будет облачно, во многих районах дождь. Однако есть и хорошая весть - потеплеет. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность. Ночью и утром будет 2–4 градуса тепла. Днем сильный дождь, воздух прогреется до 8–9 градусов. В Шяуляй дождь. Ночью и утром 2–4, днем 7–9 градусов тепла. На взморье 6–7 и сильный ветер.

В субботу придет волна теплого воздуха. В Вильнюсе небольшая облачность. Ночью и утром 4–6 градусов. Днем воздух прогреется до 13 градусов. В Каунасе первая половина дня будет пасмурной, возможен небольшой дождь. Будет 7, а днем до 16–19 градусов. В Шяуляй переменчивая облачность. Ночью и утром 3–4 градуса. Днем до 14 градусов. На взморье в первой половине дня будет облачно, 4–5 градусов тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 12–14 градусов.

В воскресенье также будет тепло. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью и утром 9–10, днем 16–19 градусов. В Шяуляй будет тепло и солнечно. В первой половине дня 8–10, днем 15–17 градусов. На взморье ночью и утром небольшая облачность, 7–9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10–12 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели немного похолодает, но незначительно. В понедельник солнце скроется за облаками, ожидается небольшой дождь. Во второй половине недели ожидается похолодание.