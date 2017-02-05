Погода: восточный ветер принесет стужу

Согласно прогнозам, в воскресенье будет ветрено, станет холоднее. Однако по сравнению с началом следующей недели, температура будет довольно сносной.

5 февраля ожидается порывистый ветер, переменная облачность. Ночью и днем будет холодно. В Вильнюсе и ночью и утром будет холодно, –10–8 градусов, будет пасмурно. Днем выглянет солнце, ожидается мороз в –6–4 градуса. В Каунасе переменная облачность. В первой половине дня –7–5, днем –4–2 градуса. В Шяуляй небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром –7–6, днем –3–1 градус.

На взморье ночью и утром –5–4 градуса, возможен небольшой снег. Днем увеличится облачность, мороз отступит, температура будет 0–1 градус тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, с понедельника будет все больше холодать, появится солнце. Из-за порывистого восточного ветра ощущаемая температура будет казаться еще ниже.