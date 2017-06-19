Погода: во второй половине недели все изменится

ru.DELFI.lt
понедельник, 19 июня 2017 г. 15:51
Начало недели в стране будет по-летнему теплым, но скоро все изменится. В понедельник местами пойдут дожди, со вторника осадков будет еще больше. Во второй половине недели погода изменится: будет холодно и сыро.
© Shutterstock

19 июня усилится ветер, в большинстве районов будет солнечно, после обеда в восточной части страны пойдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Утром будет 15-19 градусов, днем до 26 градусов. В Шяуляй также будет ясно. Утром 15–20, днем до 25 градусов тепла. На взморье будет прохладнее - утром 17, днем около 19 градусов.

Во вторник в первой половине дня будет ясно, однако днем во многих районах пойдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе утром 15–19, днем дождь с грозой. Будет 23 градусов тепла. В Шяуляй ночью 13–15, утром 18 градусов выше нуля. Днем будет дождь, ожидается 21 градус тепла. На взморье ночью и утром будет ясно, 15 градусов тепла. Днем появятся дождевые облака, будет 18 градусов.

В среду станет прохладнее, во многих районах пойдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, утром небольшой дождь. Температура будет 12–15 градусов. Днем будет облачно, пойдет дождь, ожидается 19 градусов. В Шяуляй переменная облачность, небольшой дождь. В первой половине дня 11–13, днем около 17 градусов тепла. На взморье сильный ветер, небольшой дождь. Ночью и утром 14, днем 16 градусов тепла.

В четверг во многих районах ожидается небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, 10-12 градусов, днем до 17 градусов, дождь. В Шяуляй ночью и утром будет 9-13 градусов, днем облачно, 18 градусов тепла. На взморье ночью и утром будет облачно, 13–15 градусов, днем облака рассеются, воздух прогреется до 16–17 градусов.

В пятницу снова ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, однако утром будет пасмурно. Температура составит всего 10–13 градусов, днем дождь, 15–16 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня небольшая облачность, будет 9–13 градусов тепла. Днем дождь, воздух прогреется до 15 градусов. На взморье облачно. Ночью и утром 12–13, днем 14 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в праздничные выходные облачность снизится, однако по-прежнему будет идти дождь. Хорошая новость - станет немного теплее.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Билеты на автобус были куплены заранее, однако мест не хватило

Elektrinis autobusas Kaune (asociatyvi nuotr.)
Эвелина Розенбергайте, которая планировала поездку в Варшаву на автобусе на концерт Coldplay, купила билет заранее, но осталась "за бортом", места ей в автобусе не хватило. О том, что не все смогут сесть в автобус, стало известно в 8.35 ч., а в 8.40 ч. автобус уже должен был выехать в рейс.

В Швянтои сезон еще не начался, но на улицах полно людей

Pasibaigus savaitgaliui Šventosios kurorto gatvės neištuštėjo
18 июня вечером в Швянтои ощущался ритм курортной жизни. Официально сезон в Швянтои начинается в День Ивана Купалы, однако уже сейчас на улицах множество отдыхающих.

Резерват богачей: стали известны тайны Брадаускаса и бывшего министра (6)

Statiniai prie Margio ežero
Отдыхающие не могут попасть к берегу озера Маргис, а люди, построившие на его побережье дома, радуются покою и тишине. Однако расследование DELFI показало, что закон не все понимают одинаково. Несмотря на то, что по закону на берегу озера построек быть не может, журналисты зафиксировали строения на берегу озера, принадлежащие соцдему Бронюсу Брадаускасу и бывшему министру Витаутасу Маркявичюсу.

Погода: во второй половине недели все изменится

Погода: во второй половине недели все изменится
Начало недели в стране будет по-летнему теплым, но скоро все изменится. В понедельник местами пойдут дожди, со вторника осадков будет еще больше. Во второй половине недели погода изменится: будет холодно и сыро.

В Вильнюсе с собой покончила еще одна школьница (5)

В Вильнюсе с собой покончила еще одна школьница
Несчастье потрясло вильнюсскую Жверинскую гимназию – на прошлой неделе с собой покончила девятиклассница.
Facebook друзья
Rambler's Top100