Погода: во второй половине недели все изменится

Начало недели в стране будет по-летнему теплым, но скоро все изменится. В понедельник местами пойдут дожди, со вторника осадков будет еще больше. Во второй половине недели погода изменится: будет холодно и сыро.

19 июня усилится ветер, в большинстве районов будет солнечно, после обеда в восточной части страны пойдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Утром будет 15-19 градусов, днем до 26 градусов. В Шяуляй также будет ясно. Утром 15–20, днем до 25 градусов тепла. На взморье будет прохладнее - утром 17, днем около 19 градусов.

Во вторник в первой половине дня будет ясно, однако днем во многих районах пойдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе утром 15–19, днем дождь с грозой. Будет 23 градусов тепла. В Шяуляй ночью 13–15, утром 18 градусов выше нуля. Днем будет дождь, ожидается 21 градус тепла. На взморье ночью и утром будет ясно, 15 градусов тепла. Днем появятся дождевые облака, будет 18 градусов.

В среду станет прохладнее, во многих районах пойдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, утром небольшой дождь. Температура будет 12–15 градусов. Днем будет облачно, пойдет дождь, ожидается 19 градусов. В Шяуляй переменная облачность, небольшой дождь. В первой половине дня 11–13, днем около 17 градусов тепла. На взморье сильный ветер, небольшой дождь. Ночью и утром 14, днем 16 градусов тепла.

В четверг во многих районах ожидается небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, 10-12 градусов, днем до 17 градусов, дождь. В Шяуляй ночью и утром будет 9-13 градусов, днем облачно, 18 градусов тепла. На взморье ночью и утром будет облачно, 13–15 градусов, днем облака рассеются, воздух прогреется до 16–17 градусов.

В пятницу снова ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, однако утром будет пасмурно. Температура составит всего 10–13 градусов, днем дождь, 15–16 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня небольшая облачность, будет 9–13 градусов тепла. Днем дождь, воздух прогреется до 15 градусов. На взморье облачно. Ночью и утром 12–13, днем 14 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в праздничные выходные облачность снизится, однако по-прежнему будет идти дождь. Хорошая новость - станет немного теплее.