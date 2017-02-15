Погода: во второй половине недели - перелом

В эти дни небо будет более или менее облачным. Ночами все еще будет морозно, а днями температура будет несмело подниматься выше нуля. Более теплая погода сохранится до конца недели, однако тогда будет и дождь.

В среду местами солнце уже будут закрывать облака, вероятность осадков слабая. Ожидается переменный слабый ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток похолодает до -5-3 градусов. Днем ожидается солнце, воздух прогреется до 2-4 градусов. В Шяуляй ночью и утром небо будет ясным, температура упадет до -4 градусов. Днем ожидается сильная облачность, колебания температуры от -1 до 1 градуса. На взморье будет преобладать пасмурное небо. Ночью и утром ожидается порядка -1-0 градусов. Днем воздух прогреется до 2-3 градусов.

В четверг облачность будет сильнее, кое-где ожидаются небольшие прояснения, юго-западный ветер средней силы, местами небольшой снег. В Вильнюсе ночью и утром похолодает до -3 градусов. В Каунасском округе в первой половине суток будет пасмурно, возможен небольшой снег, -1 градус, днем воздух прогреется до 2-4 градусов, к вечеру небо прояснится. В Шяуляй ночью и утром будет преобладать сильная облачность, температура 0-3 градуса. На взморье в первой половине суток небо будет облачным, 1-2 градуса. Днем появится солнце, температура поднимется до 3 градусов тепла.

В пятницу в большинстве районов ожидается дождь, преимущественно тепло. Сохранится юго-западный ветер. В Вильнюсе ночью и утром около -2-0 градусов. Днем потеплеет до 2 градусов, ожидается небольшой дождь. В Каунасе все сутки облачно, будет накрапывать дождь. Ночью и утром 1-2 градуса, днем 3-4 градуса. В Шяуляй пейзаж также будет преимущественно хмурым, мокро. В первой половине суток термометры зафиксируют 1-2, днем 3 градуса. На взморье воздух прогреется до 3-4 градусов, будет ветрено, дождь.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных ночами будет несколько холоднее. Как в субботу, так и в воскресенье местами дождь, сильный юго-западный, западный ветер.