Погода: вместе с теплом придет и дождливая погода

ru.DELFI.lt
воскресенье, 26 февраля 2017 г. 14:51
На грядущей неделе в Литве установится более теплая погода. Во вторник местами будет до 11 градусов тепла. Правда, вместе с теплом придет и дождливая погода.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как рассказала радио ЛРТ синоптик Альва Нагелите, в воскресенье в восточных районах Литвы большую часть дня будет преобладать снег и мокрый снег. В западных районах вместо снега ожидается дождь. Здесь осадки задержатся на короткое время, в восточных районах осадки могут задержаться до вечера.

Наивысшая температура в западной части страны - 2-4 градуса тепла, на востоке - 1-3 градуса. Будет довольно сильный юго-западный, западный ветер.

"В понедельник погода все еще будет хмурой. Ночью много где, а днем местами пройдет небольшой дождь, ожидается туман, юго-западный ветер будет уже не сильным. Температура ночью - 0-4 градуса тепла, днем - от 3 градусов в северо-восточных районах до 8 градусов тепла на юго-западе", - прогнозирует синоптик.

По словам А.Нагелите, во вторник днем температура будет колебаться до 8-11 градусов, а во второй половине дня во многих районах пройдет дождь.

В среду ожидается дождливая погода. Днем должно быть 4-8 градуса.

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